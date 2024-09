Les membres du Centre d’orientation pour adolescents sont sortis, le 20 août, pour découvrir le parc de sculptures Odette, sur les rives de la rivière Detroit. Les adolescents ont partagé un pique-nique, apprécié les nombreuses sculptures et monuments et joué à différents jeux de société en plein air. Sur la photo ci-dessous, les jeunes posent devant le monument commémoratif du Régiment écossais qui s’est battu aux côtés des troupes canadiennes et alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Photo CCFWEK