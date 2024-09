Richard Caumartin

La Caisse Desjardins Ontario a procédé du 16 avril au 16 juin 2024, à un appel de projets afin d’offrir un appui financier à des projets structurants en Ontario. Cette année, le comité d’engagement dans le milieu en a sélectionné 19. Les récipiendaires se partageront 500 000 $ du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

Les projets choisis adhèrent à une ou plusieurs des grandes priorités du FADM, soit la santé et saines habitudes de vie, l’environnement, l’éducation, le développement économique, les œuvres humanitaires et services communautaires.

Plusieurs récipiendaires du Centre-Sud-Ouest ont reçu des fonds du FADM, dont le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (le Centre) pour son projet « De fil en aiguille ». Grâce à un montant de 25 000 $, le Centre offrira gratuitement des cours de couture donnant accès à des techniques traditionnelles et modernes.

Les personnes participantes, qu’elles soient débutantes ou plus expérimentées, pourront apprendre et s’exercer à la couture à la main ou à la machine, à la création de patrons, au crochet ou à des techniques ancestrales comme le perlage pratiqué dans les communautés autochtones du Canada. Dans l’ère du vêtement jetable, les cours du Centre mettront l’accent sur le recyclage des textiles, la réparation des vêtements et la création à partir de matériaux recyclés.

« Nous voulons faire des ateliers intergénérationnels dans notre communauté au cours desquels les jeunes apprendront certaines techniques de base de couture de nos aînés, explique la directrice générale du Centre, Yasmine Joheir. Nous allons acheter des tissus et recycler des vêtements que nous recevons en dons pour notre programme Corde à linge chaque année. C’est important pour la transmission des connaissances des personnes âgées aux jeunes générations. Nous sommes très reconnaissants de cet appui de la Caisse Desjardins Ontario. »

Les ateliers devraient commencer cet automne et les renseignements pour s’inscrire seront affichés sur les réseaux sociaux et le site du Centre (ccfwek.org).

Photo : archives Le Rempart. Les jeunes apprendront comment recycler de vieux vêtements.