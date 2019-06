Une cérémonie de citoyenneté canadienne avait lieu le mercredi 5 juin au bureau d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur le chemin Walker à Windsor. Les invités, parents et amis se sont installés en premier dans la salle, puis ont suivi ceux qui devenaient quelques heures plus tard des citoyens canadiens.

Une musique d’ambiance jouait dans la salle et des images qui reflètent la diversité culturelle canadienne et de beaux paysages du pays étaient projetés sur un écran. Le silence était total. Puis la musique et les images ont laissé place au premier ministre du Canada, Justin Trudeau qui s’est adressé aux candidats dans un court message enregistré pour les féliciter et leur souhaiter la bienvenue.

Quelques renseignements et consignes à respecter pendant tout le processus de prestation ont par la suite été donnés avant le début de la cérémonie. La juge de la citoyenneté Rochelle Ivri a invité les candidats à prêter serment puis a remis à chacun des nouveaux Canadiens un certificat de citoyenneté avant de les inviter à signer le formulaire de serment de citoyenneté.

Par la suite, tous les nouveaux Canadiens ont entonné pour la toute première fois maintenant qu’ils font partie officiellement de la grande famille canadienne l’hymne national du pays. Un grand moment de fierté reluisait sur leurs visages.

Chaque nouveau citoyen a son propre parcours et son histoire. Yang po Lao, dont les grands-parents avaient quitté la Chine au cours des années 1900, est né au Laos. Suite à la guerre, sa famille a déménagé en France vers les années 1980. Puis M. Lao a débarqué en 2014 au Canada et voilà qu’aujourd’hui, lui, son épouse et leurs cinq enfants acquièrent la nationalité canadienne.

« Ça faisait longtemps pour nous qu’on rêvait de devenir des citoyens canadiens. C’est une très belle journée pour moi, ma famille et mes enfants. Ils vont pouvoir faire de bonnes études et contribuer à l’évolution de la société canadienne », indique avec fierté Yang po Lao.

Antoine Ndayizamba, d’origine burundaise fait aussi partie de ceux qui deviennent en ce jour citoyens canadiens. Après avoir terminé ses études doctorales en Belgique, il a fait plusieurs navettes avant de se décider définitivement à jeter l’ancre au Canada en avril 2013. « C’est un jour inoubliable pour moi et ma famille. Je suis maintenant Canadien, dans un pays paisible, formidable, un pays qui offre de multiples opportunités pour ma famille », conclut-il. Le parcours de plusieurs de ces personnes d’origines diverses n’a pas toujours été facile, mais le 5 juin dernier était l’aboutissement souhaité de nombre d’efforts et de sacrifices.

SOURCE: Gabriel Nikundana