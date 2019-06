Au cours des derniers jours, les élèves de la 3e à la 8e année de l’école élémentaire Saint-Michel ont étudié l’inclusion dans le sport. L’unité que j’ai planifiée se concentrait sur l’inclusion, l’adaptation et la modification des sports traditionnels, ce qui permet à tous les élèves de participer activement à l’éducation physique.

Avec l’aide du Rose City Riot ParaSport Club, les élèves peuvent faire l’expérience de différents sports en fauteuil roulant. Puisque je suis moi-même une utilisatrice de fauteuil roulant, j’ai pu offrir une perspective différente aux étudiants et développer chez eux de l’empathie et de la compréhension pour les personnes atteintes d’un handicap, visible ou invisible. J’ai planifié mes leçons de manière à inclure des discussions sur les défis qu’ils ont ressentis, la frustration, la manière dont ils ont surmonté et adapté le jeu et à quel point ils se sont amusés.

Mon élève de la 7e année, Wilson, est aussi en fauteuil roulant. Ensemble, nous nous encourageons tout au long de l’année à être actifs et nous avons modifié nos activités pour inclure tout le monde, de toutes les capacités, pendant l’éducation physique.

Pour conclure l’unité, j’ai organisé une joute de ballon-panier en fauteuil roulant, élèves contre enseignants. Les enseignants ont réussi à gagner le match avec un score de 18 à 16! De voir la fierté des accomplissements sur le visage de Wilson, les sourires, les applaudissements et les réactions positives des joueurs et des spectateurs a rendu cette journée inoubliable.

Les élèves et le personnel de Saint-Michel ont beaucoup soutenu ma transition à mon fauteuil roulant et ont adopté ma nouvelle norme et mes nouvelles « habiletés ». Je suis fier d’être l’enseignante d’éducation physique et de santé à Saint-Michel. Je suis fière de pouvoir le faire de mon fauteuil.

Je tiens a remercié M. Picard pour ses mots encourageants, Mme Sanson d’être venue au match, M. Szwed, Mme Vigneux et mes collègues de Saint-Michel pour leur appui continuel.

TEXTE et PHOTOS: courtoisie de Serrah Gossmann, enseignante à l’école Saint-Michel

PHOTO: Les enseignants et les élèves suite à la joute