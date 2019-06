Deux professionnels de la santé et l’agent de la Police provinciale de l’Ontario, Jeff Weglarz se sont déplacés le 6 juin à l’école secondaire l’Essor pour informer les élèves des dangers liés à la consommation du cannabis. Assis dans les gradins du gymnase de l’école, les élèves des classes de 9e à la 12e année, encadrés par la direction et les enseignants, ont écouté attentivement trois exposés centrés sur les effets du cannabis sur la santé des jeunes.

Catherine Dobry, infirmière en santé mentale et toxicomanie, et Ashleigh Atkinson, spécialiste en santé publique, ont tour à tour expliqué aux élèves les véritables dangers qui guettent les jeunes qui consomment du cannabis. Par exemple, sa consommation peut entraîner la perte de mémoire, affecter le développement du cerveau et une diminution progressive de la concentration. Mme Dobry a même cité des cas de certains adolescents qui, en mal de sommeil, fument avant d’aller dormir. Elle leur a expliqué comme spécialiste que cela peut conduire à la dépendance, aggraver même plus la situation au lieu de l’atténuer.

Les deux intervenants en matière de santé ont aussi insisté sur les conséquences de l’association de certains médicaments et du cannabis. Des cas sont déjà enregistrés, explique Mme Dobry : « Malheureusement, il y a des jeunes qui ont des psychoses après avoir utilisé le cannabis. Il y a un manque d’information, un manque de respect pour cette drogue. Il faut qu’on continue à en parler pour que ça soit incrusté dans le cerveau des jeunes, qu’ils comprennent que c’est un danger sérieux. Ce n’est pas parce que la consommation du cannabis est maintenant légale qu’elle est sans dangers ».

Prenant la parole à son tour, Jeff Weglarz a précisé que la consommation du cannabis chez les adolescents est une triste réalité en Ontario. Selon des sondages disponibles, 25 % des élèves consommeraient du cannabis. M. Weglarz a fortement appelé les élèves à ne pas consommer des produits dont ils ne connaissent ni la provenance, ni le contenu. Il a même informé que cinq cas des jeunes décédés suite à une surdose du cannabis étaient en cours d’investigation dans le comté d’Essex.

Quelques questions ont été soulevées par des élèves. L’un d’entre eux a voulu savoir pourquoi le gouvernement a légalisé un produit aux répercussions incalculables sur la santé. Les conférenciers sont unanimes pour dire que la question est très pertinente, mais qu’ils se posent eux aussi la même interrogation.

Toutefois, les conférenciers auraient voulu que des questions en termes d’effets secondaires et à long terme sur la santé, et surtout comment y faire face soient posées. Cette équipe dont la mission est d’informer les élèves sur les dangers liés à l’utilisation du cannabis, des légalités ainsi que des conceptions erronées a déjà fait le tour de 16 écoles de la région. Les intervenants ont indiqué au jeune public qu’ils étaient toujours disponibles pour répondre aux questions ou donner plus de renseignements dans ce domaine.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Le gymnase de l’Essor était rempli pour cet important atelier.