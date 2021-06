Combien de personnes vivent leur rêve chaque jour, se nourrissent de leur passion au quotidien? Pas tant qu’on pourrait le croire. Chantale Bouchard est l’une d’entre elles.

Originaire de Windsor, Mme Bouchard a fait des études à l’Université de Windsor et au Collège St. Clair. Ses parents, originaires de la région de Chicoutimi-Jonquière au Québec, avaient acheté une ferme agricole à leur arrivée dans la région de Harrow.

Chantale Bouchard

Après ses études, la jeune femme a travaillé une quinzaine d’années dans le secteur manufacturier de l’automobile, ce qui est bien différent de la ferme familiale. Puis, elle a travaillé comme cuisinière dans des restaurants et foyers pour aînés au cours des 10 dernières années. Aujourd’hui, elle préfère retourner aux sources et vivre de sa passion.

« Cette passion pour l’agriculture me vient de mes parents, raconte Chantale Bouchard. Quand j’étais jeune, nous travaillions toujours en famille sur la ferme et nous vendions nos légumes sur place. Mon père est décédé il y a 22 ans et mon frère a hérité de la ferme. Il fait de la plus grosse production maintenant pour des marchés de la région.

Il y a quelques années, je me suis demandé ce que je pourrais faire pour continuer à travailler avec les produits de la terre. C’est alors que j’ai décidé de vendre des légumes et des fruits d’une douzaine d’agriculteurs, de la pâtisserie, de la boulangerie et autres produits dérivés fabriqués maison, telle de la confiture de rhubarbe et de fraises. »

Cinq femmes du secteur de Harrow travaillent avec elle pour cuisiner ces produits. « On travaille ensemble pour me permettre de poursuivre mon rêve de vivre de l’agriculture, ajoute Mme Bouchard.

Il y a quelques années, j’ai pris un vieux chariot à foin qui m’a été donné puis, avec un de mes amis, nous l’avons modifié et bâti un kiosque alimentaire que nous avons installé depuis dans ma cour. J’ai commencé à vendre il y a trois ans sur une petite table des asperges et, au fil du temps, j’ai ajouté d’autres légumes, des produits de boulangerie, des pâtisseries, etc. Les résidents de la municipalité adorent nos produits frais. Les gens viennent à bicyclette, en véhicule utilitaire, à pied et proviennent principalement de Harrow et d’Amherstburg. J’ai aussi des clients qui viennent de Windsor, de LaSalle et de Rivière-aux-Canards. »

Elle va chercher très tôt le matin les légumes frais qu’elle aura besoin pour la journée et toutes les pâtisseries sont livrées à son kiosque par les femmes qui travaillent avec elle. « Je voulais que la communauté ait l’opportunité d’avoir des fruits et légumes frais tous les jours. Dans les marchés locaux, nous n’avons pas cette chance. Les fermiers vendent tous leurs produits à l’extérieur de notre communauté. C’est la raison principale pour laquelle j’ai entrepris cette aventure.

« Savez-vous que 95 % des produits de l’agriculture dans le comté d’Essex sont exportés? Les fruits et légumes sont de piètre qualité dans nos épiceries locales. Je voulais servir ma communauté de produits frais avant de les vendre à des étrangers. Mon prochain objectif est de bâtir une cuisine commerciale dans mon garage pour y préparer de la nourriture avec nos produits locaux tels que des salades, des soupes et des conserves. Je suis convaincue d’y arriver », conclut la sympathique femme d’affaires.

Les produits de Mme Bouchard sont vendus tous les jours au 6321, County Road 20 à Harrow. Il est possible de voir ces produits sur son site https://www.facebook.com/Pits-Fresh-Veggies-100913132021144/.