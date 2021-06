L’Ontario accorde plus de 4 millions $ à 54 organismes de tourisme culturel par l’entremise du Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario (FMCO) afin de les aider à élaborer, à promouvoir et à présenter des événements de qualité et de grande envergure qui renforcent l’économie des collectivités de la province.

« Les secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario ont été parmi les premiers et les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, et ils mettront le plus de temps à s’en remettre, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

« Pour soutenir la relance économique et sociale de la province, il est essentiel que notre gouvernement continue d’appuyer les organisations qui trouvent de nouvelles façons de s’engager auprès des Ontariens et de les reconnecter, tout en préservant les emplois et en soutenant les économies locales.

« Nos investissements par l’entremise du FMCO continuent de produire d’impressionnantes retombées culturelles et économiques qui contribuent à renforcer nos secteurs de la culture et du tourisme dans les collectivités locales dans toute la province. »

Le FMCO a pivoté pour soutenir une variété d’événements en ligne, en veillant à ce que les expériences culturelles et touristiques restent accessibles dans toute la province pendant la pandémie.

Parmi les organismes récipiendaires de ce fonds, il y a le Conseil multiculturel de Windsor-Essex qui reçoit une subvention de 30 000 $ pour célébrer le 45e anniversaire du Carrousel des nations. Le festival multiculturel sera présenté en ligne du 18 au 27 juin et mettra de l’avant les traditions et la culture des nombreuses communautés ethniques de la région.

Le FMCO continue d’accepter des demandes pour de nouveaux événements et offre une certaine souplesse quant au calendrier et à la portée des projets. Pour de plus amples renseignements sur le Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario et la liste complète des bénéficiaires, consulter le site Web du FMCO.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario