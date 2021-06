Afin de bien protéger les familles ontariennes contre le variant émergent B.1.617.2 et d’accroître le taux de vaccination des élèves, du personnel et des familles, le gouvernement de l’Ontario a pris la décision de maintenir l’apprentissage en ligne pour tous les élèves du primaire et du secondaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Cette décision permettra à la province de poursuivre ses efforts de vaccination contre la COVID-19 pour que l’été et le retour en classe en présentiel en septembre se déroulent en toute sécurité.

Le premier ministre Doug Ford a fourni le mercredi 2 juin des détails à ce sujet. Il était accompagné de Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, et de Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé.

« En ce moment, alors que notre priorité absolue est de mettre fin à la troisième vague pour que nous puissions entamer en toute sécurité la première phase du Plan d’action pour le déconfinement, nous ne pouvons prendre le risque de voir augmenter le nombre de cas et d’en subir les répercussions dans nos hôpitaux et les unités de soins intensifs, a déclaré Doug Ford. En prenant cette décision difficile maintenant, nous permettrons aux enfants de profiter en toute sécurité des camps et des activités extérieures cet été ainsi que de retourner en classe en septembre. »

Selon la dernière modélisation des données présentée par l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table, si les écoles rouvrent leurs portes pour l’apprentissage en présentiel, il pourrait y avoir une augmentation de 6 à 11 % du nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour à l’échelle de la province. Il est impossible de savoir combien d’entre eux seront liés au nouveau variant B.1.617.2 découvert initialement en Inde, lequel a traversé les frontières canadiennes et touchent la province.

Une augmentation des cas et la propagation éventuelle de variants pourraient mettre en péril les progrès durement accomplis par les Ontariens pour vaincre la troisième vague et retarder le retour en toute sécurité de nombreuses activités estivales pour les enfants, notamment l’ouverture des camps de jour et des camps de vacances, des piscines publiques, le retour des ligues sportives, ainsi que de nombreuses autres activités qui favorisent le bien-être physique et mental des enfants.

Les conseils scolaires continueront de mettre en œuvre des plans de sécurité à l’intention des élèves qui éprouvent ou pourraient éprouver des problèmes de santé mentale. Les écoles demeureront ouvertes pour l’apprentissage en personne pour les élèves des programmes d’éducation de l’enfance en difficulté qui ne peuvent accéder à l’apprentissage à distance jusqu’à la fin du mois de juin.

La vaccination demeure le meilleur moyen de défense contre la COVID-19. L’une des étapes les plus importantes de la lutte contre la pandémie est d’offrir la protection du vaccin aux jeunes de 12 ans et plus.

La province prévoit administrer une première dose à tous les jeunes de 12 ans et plus avant la fin du mois de juin et une deuxième dose avant la fin du mois d’août 2021.

Après avoir donné la priorité aux travailleurs de l’éducation pour recevoir une première dose du vaccin au printemps dernier, la province prévoit administrer à chacun d’entre eux la seconde dose d’ici la semaine du 15 août, et même avant s’ils sont admissibles en raison de leur cohorte ou de leur catégorie d’âge, conditionnellement à l’approvisionnement en vaccins.

Grâce à ces mesures, tous les Ontariens âgés de 12 ans et plus qui le désirent seront entièrement vaccinés d’ici la fin de l’été, y compris les élèves et les travailleurs de l’éducation.

Les élèves ont fait des efforts incroyables tout au long de la pandémie qui a des répercussions majeures, notamment sur les cérémonies de remise des diplômes. Ils méritent de terminer leur parcours scolaire de façon positive, et en toute sécurité. Le gouvernement permettra aux conseils scolaires d’inviter les élèves des écoles primaires (par classe) et des écoles secondaires (par titulaire de classe ou par groupe de quadrimestre) qui auront obtenu leur diplôme à retourner à l’école en juin pour une courte cérémonie qui se déroulera à l’extérieur, à un endroit où il sera possible de maintenir la distanciation physique.

