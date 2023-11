Le conseil d’administration du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex et Kent (CCFWEK) vient d’annoncer la nomination de Yasmine Joheir au poste de directrice générale de l’organisme.

Mme Joheir est très connue dans la communauté francophone locale ainsi que dans le Centre-Sud-Ouest. Ayant travaillé une vingtaine d’années dans la région, elle possède une solide expérience dans le domaine communautaire ainsi qu’à l’échelle provinciale. Elle a développé une excellente compréhension et maîtrise des enjeux de la francophonie.

Très engagée et passionnée depuis son arrivée à Windsor en 2006, Mme Joheir a mené une carrière dans le domaine communautaire ainsi que dans le domaine des communications, du marketing, des relations publiques et de la gestion au Collège Boréal et au Conseil scolaire Viamonde.

Grâce à sa vision stratégique, son vaste réseau de relations et sa connaissance du milieu communautaire, Yasmine Joheir représentera une force indéniable pour le centre ainsi qu’une contribution à l’essor continu du CCFWEK. La nouvelle directrice générale est en fonction depuis le 30 octobre afin d’assurer un transfert graduel des dossiers et responsabilités du directeur général Didier Marotte dont la retraite est prévue le 1er avril prochain.

Photo : Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK