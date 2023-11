Alexia Grousson

Le jeudi 5 octobre, les jeunes qui fréquentent le Centre d’orientation pour adolescents (Centre) ont assisté à la présentation du Programme des pilotes, animé par William Burton, directeur général de l’organisme Le Réveil, créateur du programme en partenariat avec la Coalition ontarienne de formation des adultes.

Destiné aux francophones de 16 à 35 ans, le programme consiste en une formation audiovisuelle de 12 semaines financée par l’organisme.

« Après avoir présenté et expliqué en détail le projet, M. Barton a distribué des cahiers et des stylos aux participants. Il leur a demandé de choisir un sujet qui pourrait être le thème de leur contenu pilote, ou prototype. Les jeunes ont joué le jeu. Ils ont pris le temps pour élaborer leurs idées et les ont présentées à la caméra. Certains ont choisi leur passion, d’autres le sport, l’écologie ou leur culture », précise Marie-Ève Pichette Stroesser, directrice du Centre.

Le Réveil a offert trois sessions de formation régionales pour recruter deux participants. Ceux qui seront sélectionnés recevront un encadrement professionnel pendant trois mois pour planifier, produire et promouvoir leur prototype.

Ils auront également accès à des modules de formation, des ressources techniques et à des mentors qui les guideront lors des rencontres virtuelles prévues plusieurs fois par semaine.

Pour couronner le tout, chacun d’eux obtiendra une bourse de 1500 $ pour sa participation et son implication.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette expérience aux jeunes. Plusieurs d’entre eux n’ont jamais eu accès à ces technologies ou ne savent même pas qu’elles existent. Cette expérience leur permettra de développer des compétences et de les mettre en pratique.

« Le Réveil a reçu 15 candidatures. C’est bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Nous sommes très fiers de nos jeunes. Nous voulons continuer à les outiller, les aider à croire en eux et à prendre confiance. C’est un super apprentissage et une formation pour l’avenir », a conclu la directrice du Centre.

Photo (CCFWEK) : William Burton présente Le Programme des pilotes aux jeunes immigrants francophones.