Quatre-vingts ans se sont écoulés depuis le raid sur Dieppe, un chapitre particulièrement sombre de la Seconde Guerre mondiale pour l’armée canadienne. Les sacrifices et les réalisations de ceux qui ont tant donné pour aider à rétablir la paix et la liberté dans le monde ne seront jamais oubliés.

Le 19 août, une délégation officielle du gouvernement du Canada s’est rendue en France pour participer à une série d’événements soulignant le 80e anniversaire du raid sur Dieppe. Cette délégation était accompagnée de Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, et de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

Des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des représentants d’organismes de vétérans et d’organisations autochtones, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces armées canadiennes, de jeunes Canadiens et des parlementaires faisaient également partie du groupe.

Trois des vétérans qui ont accompagné la délégation du gouvernement du Canada ont servi pendant le deuxième conflit mondial. De plus, l’un d’eux – Gordon Howard Fennell – a participé au raid sur Dieppe le 19 août 1942.

Anciens Combattants Canada (ACC) a organisé des activités commémoratives au pays pour souligner ce jalon important. Une délégation officielle du gouvernement canadien a participé aux cérémonies commémoratives aux jardins de Dieppe à Windsor. ACC avait également prévu une cérémonie similaire au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

« Une vérité fondamentale pour moi, participer à ces commémorations du 80e anniversaire du raid sur Dieppe est l’un des plus grands honneurs qui me soit offert en tant que maire de cette ville, déclarait Drew Dilkens au magnifique site des jardins de Dieppe. Mes remerciements au nom du conseil municipal à ACC pour avoir choisi Windsor pour ce grand honneur, aux Anciens Combattants ici aujourd’hui et leurs familles, aux membres des Forces armées canadiennes et associations locales d’Anciens combattants, et tous ceux qui sont venus pour se tenir côte à côte et honorer les histoires et les héritages de ceux qui se sont battus pour nos droits et libertés il y a 80 ans. Nous n’oublierons jamais! »

Quatre des vétérans qui ont fait partie de la délégation à Windsor ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, dont John L. Date, qui a participé au raid sur Dieppe.

« Il est d’une importance vitale que nous continuions à reconnaître et à honorer le service et les sacrifices extraordinaires dont nous avons été témoins il y a 80 ans sur les plages de Dieppe. Alors que la mémoire vivante de ce moment marquant s’estompe, nous, Canadiens, devons veiller à ce que l’héritage de ceux qui ont servi le Canada ne soit jamais oublié », déclarait Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

« Je suis honorée d’avoir eu la chance de me rendre à Dieppe avec la délégation canadienne pour souligner le 80e anniversaire du raid. J’avais hâte d’entendre les histoires de nos vétérans de première main, car il n’y a pas de meilleur moyen d’en apprendre davantage sur leur service et de perpétuer leur important héritage », expliquait Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles. Des cérémonies ont eu lieu simultanément à Dieppe, Windsor et Ottawa, de même que dans de nombreuses autres ville du pays.

Source : Anciens Combattants Canada

Photos : Tom Sobocan. Des couronnes ont été placées devant le monument Red Beach aux jardins Dieppe de Windsor le 19 août pour commémorer le 80e anniversaire du raid sur Dieppe et le sacrifice des soldats canadiens.