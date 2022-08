L’Ontario repousse la date limite pour que les exploitants de garderies s’inscrivent au programme de 10 $ par jour et normalise le processus afin d’inciter davantage de fournisseurs à s’inscrire.

La Presse Canadienne a obtenu une lettre envoyée, le mercredi 17 août, aux municipalités les informant que la date limite est reportée du 1er septembre au 1er novembre pour donner aux opérateurs plus de temps pour prendre des décisions et s’assurer que plus de parents bénéficient des économies du programme.

De nombreux exploitants de services de garde d’enfants, en particulier ceux à but lucratif, disent vouloir s’inscrire afin d’accorder des rabais aux parents, mais craignent les implications pour leur entreprise et sont préoccupés par le fait que chaque municipalité a un processus différent.

L’Ontario dit maintenant aux municipalités qu’elles doivent partager un exemple d’accord standard avec tous les opérateurs agréés de leur région d’ici le 29 août. Une source gouvernementale de haut niveau affirme que les opérateurs qui se sont déjà retirés pourront repenser leur décision à la lumière des changements et s’inscrire, s’ils le souhaitent.

La province indique également dans la lettre que les municipalités et les exploitants doivent signer un accord dans les 30 jours civils suivant une demande, au lieu de 60, puis doivent fournir aux parents des remises dans les 20 jours civils suivant la réception du financement par la garderie.

Le gouvernement affirme que malgré le délai prolongé, les parents verront toujours des économies de 50 % en moyenne d’ici le 31 décembre, comme prévu initialement.

Quelques semaines à peine avant septembre, l’adoption varie considérablement d’une municipalité à l’autre, certaines – en particulier les petites zones – voyant l’ensemble ou presque de tous les opérateurs postuler, tandis que d’autres régions voient moins de la moitié des opérateurs postuler jusqu’à présent.

À Toronto, la plus grande région, 587 sur un total de 1042 garderies agréées ont demandé à participer – et 32 se sont désengagées – bien que le pourcentage d’exploitants à but lucratif qui ont présenté une demande soit bien inférieur à celui des organismes sans but lucratif.

Environ un tiers des garderies à but lucratif admissibles ont déjà fait une demande, contre deux tiers des garderies à but non lucratif. Il y a 19 garderies à but lucratif qui ont décidé de se retirer et 13 sans but lucratif qui ont fait le même choix.

La région de York a reçu 240 demandes d’inscription sur ses 557 fournisseurs, bien qu’elle ait enregistré un pourcentage plus élevé de participation à but lucratif que dans le secteur à but non lucratif. Dix se sont désistés.

Dans le comté de Dufferin, sur 13 opérateurs, un s’est inscrit et un s’est désengagé.

Pendant ce temps, dans des municipalités comme Manitoulin-Sudbury et Kawartha Lakes, tous les exploitants ont fait une demande ou ont indiqué qu’ils le feraient, et à Thunder Bay, 18 des 21 exploitants ont fait une demande ou ont dit qu’ils le feraient.

Dans la région de Peel, à l’ouest de Toronto, la majorité des opérateurs ont exprimé leur intérêt à se joindre au programme, mais certains se plaignent du processus, qui leur demande de soumettre une « manifestation d’intérêt » avant d’obtenir des détails.

Selon des experts, le déploiement du programme en Ontario diffère de celui des autres provinces, en partie parce que les services de garde sont financés par les municipalités plutôt que directement par la province. Certains défenseurs des services de garde d’enfants se sont dits préoccupés par le fait que les municipalités semblaient négocier des accords centre par centre, plutôt que d’avoir un ensemble de conditions standard.

Source : La Presse canadienne