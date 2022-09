L’organisme Épelle-moi Canada (ÉMC) de Windsor a organisé à la fin août une kermesse francophone dans le but de permettre à la communauté de se réunir avant la fin des vacances et de profiter de cette occasion pour reconnaître publiquement l’apport de ses deux commanditaires principaux, soit le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et le Conseil scolaire catholique Providence.

« Nous avons tous été touchés par le COVID-19 d’une manière ou d’une autre, et il est sûr que les deux dernières années ont été marquées par l’incertitude, explique Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’ÉMC Canada. Cependant, alors que nous revenons lentement à la normale, ÉMC Windsor-Essex a voulu marquer ce changement en lançant notre première kermesse FRANCO. » Cette activité a été organisée par les membres du comité régional le 27 août au siège social de l’organisme sur la promenade Forest Glade à Windsor.

« Son objectif principal est de permettre à nos communautés de se reconnecter autour d’activités amusantes en français afin de mieux clôturer les vacances d’été. Il a été aussi question pendant l’activité de présenter nos programmes aux parents tout en leur donnant la possibilité d’inscrire ces derniers. Finalement, nous avons tenu à remercier nos commanditaires et partenaires de la région », ajoute Mme Tcheumeleu.

« La kermesse FRANCO est un événement où les francophones et les francophiles de tous âges peuvent se réunir, socialiser, manger, boire et s’amuser grâce à un éventail d’activités préparées par les membres du comité régional. Nous avons eu, entre autres des châteaux gonflables, des activités sportives et éducatives amicales et compétitives de même qu’une cabine photo à 360 degrés où les visiteurs ont pu créer des souvenirs. Les jeunes ont aussi joué à la chaise musicals ou à des jeux de mots qui les ont fait réfléchir. Finalement, ils se sont fait peindre le visage par la jeune artiste Alex Loxton. »

« Ce qui était garanti, cependant, c’est que la Kermesse a permis à notre belle communauté de se réjouir et de célébrer notre résilience après deux années difficiles. Une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’activité. Pour cette première édition, les jeunes et leurs familles ont adoré l’expérience et ont hâte à notre prochaine occasion de rassemblement. Alors pour ne pas la manquer, surveillez notre calendrier pour la prochaine activité culturelle », conclut-elle.

Les activités du concours national d’épellation ÉMC auront lieu entre les mois d’octobre 2022 et avril 2023, et les finales auront lieu au mois de mai. Les inscriptions au concours littéraire virtuel 3D sont aussi en cours pour les enfants de 6 à 14 ans et comprend quatre différents ateliers où les jeunes peuvent développer leurs compétences tout en s’amusant. Pour s’inscrire, visitez le site au https://campus.epellemoicanada.ca.

Photos (ÉMC) : Participants, employés et bénévoles d’Épelle-moi Canada entourent les deux représentants du CCFWEK et du Csc Providence qui ont reçu une plaque pour leur contribution exceptionnelle.