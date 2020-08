En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le médecin-chef en santé publique local, d’autres spécialistes de la santé et les autorités locales, la décision a été prise de laisser la circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex à l’étape 2 du déconfinement tandis que la province continue de surveiller la transmission locale de la COVID-19 et d’appuyer les efforts visant à contenir la propagation.

« Nous travaillons fort avec nos partenaires fédéraux et locaux afin d’offrir aux collectivités de Windsor-Essex le soutien dont elles ont besoin durant ces étapes de réouverture, explique Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. La santé et la sécurité de la population de l’Ontario demeurent notre priorité absolue. Windsor-Essex demeurera à l’étape 2 du déconfinement jusqu’à ce que les données indiquent qu’il est sécuritaire pour eux de passer à l’étape 3. »

Les éclosions, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, posent des défis uniques qui requièrent une intervention ciblée et concertée. En travaillant avec les autorités fédérales et locales, la province a récemment déployé l’Équipe des services médicaux d’urgence (ESMU) à Windsor-Essex. L’ESMU offre des services de soutien et de coordination en gestion d’incident au secteur de la santé de Windsor-Essex et pourrait offrir du soutien clinique, au besoin.

L’Ontario met également en œuvre un plan en trois volets afin d’aider la circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex à réduire le risque de transmission dans les exploitations agricoles et la collectivité. Ce plan comprend un dépistage continu et accru sur place, l’accès à des prestations et à des soutiens en matière d’emploi et une nouvelle orientation de santé publique propre au secteur agroalimentaire. Les représentants locaux de la santé publique aident à mettre en œuvre le plan pour s’assurer que les travailleurs essentiels du secteur sont en mesure de retourner au travail en toute sécurité.

« Nous continuons de prendre des mesures visant à gérer les éclosions dans la région et à offrir aux exploitants et aux entreprises agricoles de Windsor-Essex l’aide, les outils et les ressources nécessaires pour veiller à la santé et au bien-être de leurs travailleurs et employés, affirme Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Nous travaillons tous ensemble pour contenir la propagation de la COVID-19 tout en protégeant notre précieuse chaîne d’approvisionnement alimentaire, ainsi que la santé et la sécurité des personnes qui produisent notre nourriture au quotidien. »

Le médecin hygiéniste en chef et les spécialistes en santé publique continuent de surveiller de près la situation et d’évaluer les tendances locales des principaux indicateurs en santé publique, dont une transmission moins élevée de la COVID-19, une capacité hospitalière suffisante afin que les systèmes régionaux de santé publique aient la capacité de gérer rapidement les cas et les contacts et une augmentation du nombre de tests de dépistage effectués, avant que la région puisse passer à l’étape 3 du déconfinement en toute sécurité.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Christine Elliott