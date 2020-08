Le projet Franc’Chœur de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) est une nouvelle initiative de collaboration entre les artistes et les communautés autour de la chanson francophone en Ontario. Après avoir été annulé en avril à cause de la crise sanitaire de COVID-19, c’est sous une version entièrement numérique que l’APCM revient avec ce projet communautaire.

Un Franc’Chœur en temps de pandémie c’est Unis, une nouvelle chanson inédite écrite et composée par l’artiste Stef Paquette et interprétée par quatre communautés représentatives de la province et par quatre artistes ambassadeurs ou ambassadrices.

« Les communautés de l’Est, du Sud, du Nord, du Centre et du Grand Sudbury sont invitées à donner de la voix et participer à ce projet rassembleur et porteur de la francophonie ontarienne. Son message d’unicité devient de plus en plus pertinent dans les situations que nous vivons », explique l’invitation envoyée par l’organisme sur les réseaux sociaux.

La communauté franco-ontarienne est donc invitée à chanter en vidéo et a capella (voix sans musique) le refrain de Unis avant le 1er septembre 2020. Les participants devront bien suivre les directives de prise de vidéo pour s’assurer une place dans le montage final. Une fois tout récupéré, l’APCM montera une vidéo pour chaque région avec l’artiste ambassadeur et les gens de la communauté, un beau pêle-mêle musical qui représentera chaque région de l’Ontario français.

Le plus de monde participe et plus belle et riche sera la vidéo finale pour chaque région.

Les artistes ambassadeurs et ambassadrices sont l’artiste Gospel Ferline Régis d’Ottawa (Est), Amélie Lefebvre du groupe Jazz Amélie et les Singes Bleus (Sud), l’artiste électro-pop Cindy Doire de la région de Timmins (Nord) et l’artiste créateur de la chanson thème, Stef Paquette (Grand Sudbury et Centre).

Comment écouter le refrain, faire la vidéo et l’envoyer ? Il faut remplir le formulaire de participation affiché sur le site apcm.ca et donner votre prénom, nom et ville afin que les organisateurs puissent vous identifier sur la vidéo. Vous y trouverez le lien d’écoute du refrain de la chanson Unis, ses paroles et la possibilité de déposer votre vidéo. Assurez-vous de suivre les instructions pour la prise de vidéo et de son avant de soumettre. Dans un souci de qualité et de cohérence, l’APCM n’utilisera que les vidéos qui ont respecté les consignes.

La date limite pour soumettre votre vidéo est le 1er septembre 2020. Pour plus de renseignements, contactez David Robquin à david@acpm.ca ou téléphoner au 613 745 5642, poste 2, ou communiquer avec Charlotte Corbisier à charlotte@apcm.ca, ou téléphoner au 613 745 5642, poste 4.