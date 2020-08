Tous les week-ends de l’été, du vendredi soir à 17 h jusqu’au au dimanche à 18 h, et ce jusqu’au 27 septembre, le centre-ville de Kingsville sera ouvert aux piétons et fermé à la circulation pour permettre aux visiteurs de profiter des terrasses plus vastes. La rue Main sera fermée à partir du stationnement Unico jusqu’à l’ouest du restaurant Chuckwagon, et la rue Division sera fermée entre les rues King et Pearl où est située la majorité des commerces. La municipalité invite la population à venir encourager les entreprises locales, de respecter la distanciation sociale et d’apporter un masque pour pouvoir entrer à l’intérieur des commerces.