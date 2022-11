Le Festival international du film de Windsor présentait, le vendredi 4 novembre, en partenariat avec l’ACFO WECK, la comédie romantique On est fait pour s’entendre au théâtre Capitol. Ce film raconte l’histoire d’Antoine qui semble n’écouter rien ni personne. Il est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine, Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre! L’équipe de l’ACFO WECK était à la projection pour accueillir les cinéphiles francophones.