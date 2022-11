Originaire de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, Yaya Touré pratique le droit de l’immigration, administratif et des affaires. Il a fait une maîtrise en droit à la Côte d’Ivoire ainsi que son barreau à l’Université de Montréal.

Spécialise en droit de l’immigration et des réfugiés, il peut aider les nouveaux arrivants qui ont toute sorte de problèmes à ce niveau, pour les demandes de refuge ou d’immigration, en Ontario comme au Québec.

« Que ce soit pour des demandes d’asile, pour faire venir leur famille, pour des litiges avec l’immigration ou avec la Commission sur l’immigration à la Cour fédérale, on peut les aider, assure M. Touré. Un problème avec l’assurance emploi, par exemple, nous pouvons accompagner le client. Je peux prodiguer des conseils en droit de la famille et en immobilier, en matière d’hypothèque, vente, litige, etc. »

Les problèmes de détention par l’Agence des services frontaliers sont fréquents, ainsi que les problèmes de conservation du statut de résidence permanente. Souvent les immigrants sortent du pays et ne peuvent plus revenir. D’autres ont des problèmes par rapport à leur citoyenneté, étant impliqués dans des infractions qui risquent de leur faire perdre leur résidence permanente. « C’est le genre de dossier qui est fréquent, selon l’avocat. Il y a les gens qui veulent venir visiter leurs parents et rester plus longtemps, des étudiants ou des travailleurs qui viennent sous un statut de visiteurs, mais qui veulent rester. Nous les accompagnerons.

« La Loi sur l’immigration est très vaste et souvent les immigrants ou réfugiés ont besoin de nos services pour passer les différentes étapes requises pour être en règle dans leur nouveau pays d’accueil. Nous devons souvent plaider leur cause devant la Section de la protection des réfugiés qui fait partie de la Commission de l’immigration et des réfugiés, un tribunal administratif qui s’occupe de régler les litiges provenant de la Loi sur l’immigration du Canada. Deux sections de l’immigration et Section de la protection des réfugiés qui ont chacune leur section d’appel », explique M. Touré.

Si vous cherchez un avocat qui parle français et qui peut produire les documents dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, et que vous voulez être bien conseillé, M. Touré est là pour vous expliquer ce que la Loi permet ou non. Il vous guidera dans la bonne direction et vous permettra de mieux comprendre votre dossier.

M. Touré connaît bien les systèmes de lois, ayant étudié à l’extérieur du pays ainsi qu’au Canada. Une expérience importante pour mieux comprendre les problèmes que peuvent vivre ses clients. « Je suis toujours disponible pour mes clients », conclut-il.

Son bureau est situé au 1501, avenue Howard à Windsor et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, M. Touré peut s’occuper de votre dossier à distance. Vous pouvez le joindre au 416-857-4211. Les coordonnées complètes de Touré Law sont disponibles dans l’Index des services en français du journal Le Rempart sous la rubrique « Avocats et parajuristes ».