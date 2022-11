De nombreux invités, y compris des bâtisseurs de l’École élémentaire catholique Mgr-Augustin-Caron, des dignitaires ainsi que des membres du personnel et des élèves de la communauté scolaire actuelle ont participé récemment à la cérémonie du 25e anniversaire de l’école. L’événement a permis à plusieurs générations de se retrouver sous un même toit afin de célébrer les succès de l’établissement scolaire. Plusieurs anciennes directions, membres du corps enseignant et parents présents se sont rappelé de beaux souvenirs et ont admiré le merveilleux travail de l’équipe en place.

Un peu d’histoire

En 1935, le père Augustin Caron fut nommé curé de la paroisse Saint-Joseph de Rivière-aux-Canards. C’était encore au temps de la grande dépression au pays. Ce jeune curé fit preuve de grand courage et de grande piété. En plus d’une bonne santé, il possédait un esprit de dévouement et un grand coeur. Par son travail, son intérêt à la paroisse et sa bonne humeur, il a mérité l’admiration et l’appui de tous ses paroissiens qu’il connaissait par leur prénom.

Il va sans dire que la paroisse à ce moment-là faisait face à une grande dette financière. Il a dû travailler très fort pour la réduire en économisant sur tout.

Voici, en exemple, une journée dans l’administration de la paroisse. Le dimanche matin, il se levait très tôt – vers quatre ou cinq heures. Comme il ne pouvait pas se permettre d’embaucher un bedeau, il allait à l’église allumer la fournaise au charbon, revenait à la course au presbytère pour faire sa toilette et, ensuite, il se rendait au couvent à 7 h pour donner la communion aux religieuses. Il retournait à l’église entendre les confessions avant la messe de 8 h 30, et célébrait la messe de 10 h 30 qui durait jusqu’à midi.

Après un léger repas, il retournait à l’église pour les baptêmes à 13 h et le salut du Saint-Sacrement à 15 h. De plus, il consacrait une heure et demie à la lecture de son bréviaire et conservait toujours un grand sourire pour tous les paroissiens qui venaient lui confier leurs joies et leurs peines. C’était une journée bien remplie.

Pendant la semaine, il planifiait des activités pour essayer de réduire les obligations financières de la paroisse. Il organisait des bingos, bazars, pique-nique et même des pièces de théâtre qu’il dirigeait. Doué d’une voix extraordinaire, il voyait à former de belles chorales d’hommes, de femmes et d’enfants. Il savait aussi récompenser ces personnes par un banquet ou autre activité agréable.

Il participait continuellement à toutes les activités paroissiales et travaillait sans cesse. Par exemple, en été, il coupait le gazon avec une petite tondeuse manuelle et ses plates-bandes faisaient l’envie de tous. Parfois, les enfants de chœur venaient l’aider et il les récompensait avec de la limonade et quelques sous. Ces jeunes (Monforton, Bézaire, Bénéteau, Rousseau, etc.) étaient heureux et revenaient toujours.

Depuis septembre 1997, l’école dessert les élèves catholiques francophones de la région de LaSalle. À l’occasion du 25e anniversaire, le public a eu l’occasion de participer à une grande journée qui célébrait les réalisations et accomplissements de la jeunesse franco-ontarienne et des professionnels de l’enseignement en langue française qui ont fréquenté les murs de cette institution de qualité qui contribue au rayonnement et au développement de la foi et de la culture francophone.

Source : École Mgr-Augustin-Caron.

Photos : courtoisie de Tom Sobocan.

Photo : La façade de l’école