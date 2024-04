Alexia Grousson

Pour marquer le Mois de la Francophonie, l’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO), en collaboration avec l’Association des francophones et francophiles de l’Université de Windsor, a organisé une soirée Cinéma et pizza à la bibliothèque Leddy de l’Université, le 21 mars.

« C’est important de célébrer et de se rassembler entre francophones », mentionne Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO.

Avant la projection, la bibliothécaire Karen Pilon a souhaité la bienvenue à tout un chacun. Puis Carole Papineau, vice-présidente de l’ACFO, a remercié les organisateurs et les participants.

Pour sa part, Tanja Collet-Najem, directrice du département des Langues, Littératures et Cultures, a parlé de l’histoire des francophones au sein de l’établissement et de l’importance de cette communauté pour l’Université.

Enfin, Emmanuelle Richez, professeure agréée en science politique, a mentionné la publication d’un mémoire intitulé « Valoriser la Francophonie au sein de la communauté universitaire ».

Le film à l’affiche était C.R.A.Z.Y, une comédie dramatique québécoise de Jean-Marc Vallée sorti en 2005.

« Ce film était une recommandation de Vincent Georgie, directeur du Festival international du film de Windsor. C’était un très bon choix et nous avons passé un super moment. En plus des habitués, nous avons rencontré beaucoup d’autres francophones. C’est rafraîchissant de voir que nous sommes nombreux à vivre en français », conclut Gisèle Dionne.

La cinquantaine de participants ont pu se régaler des pizzas commandées pour l’occasion.

« Je suis ravie que cette activité en français ait eu lieu sur notre campus. Elle a eu beaucoup de succès et plusieurs nous ont demandé de la refaire. Nous comptons donc organiser d’autres soirées similaires afin de continuer à faire vivre notre francophonie », conclut Emmanuelle Richez.

Photo Tom Sobocan : Les francophones étaient nombreux à la projection de C.R.A.Z.Y.