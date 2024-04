Alexia Grousson

Le 23 mars a eu lieu le concours régional d’épellation d’Épelle-moi Canada (EMC) Windsor-Essex à l’école l’Essor. Plus de 60 élèves âgés de 6 à 14 ans se sont affrontés devant un jury de six personnes pour tenter de se qualifier pour le championnat national.

Toutes les écoles publiques, privées et d’immersion française ainsi que les amoureux du français y étaient conviés. « Les participants avaient 400 mots à connaître pour le concours. À ces mots étaient associés leur définition et leurs différents sens, ce qui permet d’enrichir le vocabulaire et de s’amuser en français. Les jeunes apprennent également que l’on peut vivre en français en dehors de l’école », évoque Guy Hopogap, délégué régional ÉMC pour la région.

Les élèves ont eu droit à une ronde d’essai avant de commencer les éliminations. À chaque participant est donné un mot qu’il doit épeler correctement. S’il réussit, il continue le concours; s’il échoue, il est éliminé. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il reste trois candidats.

« Certains participants ont été beaucoup plus loin que l’an dernier. Par exemple, plusieurs n’étaient pas dans les 10 premiers en 2023 et ils se sont qualifiés cette année. Je suis très fier de mes élèves et de leur persévérance. C’est beau de les voir participer, s’améliorer et s’amuser en français », mentionne M. Hopogap.

La remise des prix a été faite par des partenaires d’ÉMC tels que le Club Richelieu Windsor représenté par Élise Mboyo. Tous les participants ont reçu un sac-cadeau avec plusieurs articles. Quant aux gagnants, ils ont reçu un chèque-cadeau, un certificat et un sac rempli d’articles tels qu’un dictionnaire, des livres, des cahiers, des stylos, etc. De plus, le gagnant de la première place a reçu un trophée et ceux des deuxième et troisième places, une médaille.

Les gagnants du concours régional Windsor-Essex 2024 sont :

Cycle moyen

1re place : Daniel Lee (Monseigneur-Jean-Noël)

2e place : Josie Donnelly (Georges-P.-Vanier)

3e place : Zoë Eliora Ninzia (Sainte-Thérèse)

Cycle primaire

1re place : Linden Theriault (Saint-Antoine)

2e place : Charlotte Coop (Sainte-Thérèse)

3e place : Esther-Jennifer Mpoy (Saint-Edmond)

Cycle intermédiaire

1re place : Anne Christelle Hopogap (Georges-P.-Vanier)

2e place : Theron Fotso (Sainte-Thérèse)

3e place : Will Selzer (St. Richard Episcopal School)

Photo (Tom Sobocan) : Les finalistes du concours