Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) gérait deux camps d’été cette année. Le premier étant le camp bilingue régulier de jour du CCFWEK à l’école Saint-Antoine à Tecumseh pour tous les élèves de la région, et le second étant le camp d’IRCC pour les nouveaux arrivants, subventionné par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ce dernier camp de jour était présenté pour une troisième année consécutive à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac et comportait deux cohortes d’enfants âgés de 3 à 7ans, et de 8 à 12 ans.

Les enfants au camp IRCC ont reçu la visite d’un policier de Windsor le 5 août pour les initier au métier et leur montrer qu’il ne faut pas craindre la Police, bien au contraire. La présentation a porté sur la sécurité, quand appeler le 911, c’est quoi une urgence, etc. L’invité leur a montré les outils avec lesquels il travaille, dont ceux attachés à sa ceinture autour de la taille, et expliqué comment identifier un policier (vêtements et symboles sur l’uniforme). « Il a indiqué que son outil le plus utile et puissant était sa voix, pour parler avec les gens, les calmer et les aider. Les jeunes avaient beaucoup de questions pour l’invité », indique Christina Chick, superviseure des camps d’été IRCC et CCFWEK.

Puis le groupe est sorti pour explorer l’auto-patrouille stationnée devant l’école, les différents mécanismes dont les lumières, la sirène, et d’autres outils utiles au travail du policier. Puis le lendemain, ce fut au tour d’un pompier de visiter le camp. Il a expliqué aux enfants comment identifier une situation d’urgence et qui appelé selon l’urgence (policier, ambulancier, pompier).

Il leur a montré comment faire un plan d’urgence lors d’un incendie ou d’une fuite de gaz pour avoir un lieu de rencontre dans ou à l’extérieur de la maison pour la famille. Il leur a permis de toucher son équipement de pompier pour que les jeunes puissent l’apprivoiser et ne pas en avoir peur, ainsi que son casque et le masque à oxygène. Il a rampé sur le plancher pour montrer quoi faire lors d’un feu. Les enfants ont appris que le pompier n’est pas effrayant mais qu’il est là pour les aider.

À la fin de cette présentation, les élèves ont reçu un sac avec un livre et des ressources pour savoir quoi faire lors d’une situation d’urgence. Quelques jours plus tard, les moniteurs et monitrices du camp ont coordonné une journée durant laquelle ils ont décortiqué le travail des ambulanciers et autres services communautaires d’urgence. Les jeunes ont beaucoup apprécié ces ateliers offerts grâce à une subvention du Conseil scolaire Viamonde et du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

PHOTO – Un policier de Windsor (à gauche) pose devant son auto-patrouille avec les participants et monitrices du camp d’été IRCC à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac.