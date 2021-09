La rentrée scolaire dans les écoles de langue française de la région s’est déroulée dans la bonne humeur pour les élèves des conseils scolaires Providence et Viamonde qui étaient heureux de retrouver leurs camarades de classe le 7 septembre.

Qu’elle soit complète ou partielle, la rentrée scolaire a certes modifié le quotidien des enfants, des parents et des familles et pourrait présenter de nombreux défis avec une augmentation soutenue des cas de COVID-19 dans Windsor-Essex.

Le gouvernement de l’Ontario a autorisé un retour à l’apprentissage en personne pour toute la journée scolaire, bien que l’apprentissage synchrone à distance reste une option pour les familles qui le désirent. Les élèves peuvent donc recevoir un apprentissage dans les salles de classe soutenu par la distanciation physique et un nettoyage accru et participer à des activités parascolaires, à des clubs, à la musique et aux arts, tant au sein de leur école qu’aux sports interscolaires. Les Bureaux de santé publique peuvent recommander ou donner des mesures ou des modifications supplémentaires en fonction du contexte local.

Conseil Viamonde

Au Conseil scolaire Viamonde, les dirigeants ont mis en place un nouveau passeport santé, une preuve d’autodépistage quotidien pour les familles. Chaque élève a reçu son passeport lors de la rentrée du 7 septembre et les parents doivent le signer chaque matin avant l’arrivée de l’enfant à l’école.

Les parents ou tuteurs doivent vérifier la présence de symptômes de la COVID-19 chez leurs enfants quotidiennement avant de les envoyer à l’école, au moyen de l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde, ou du passeport santé Viamonde.

Autres changements cette année, les directions de deux écoles de Windsor ont changé. Mohammad Saleh est maintenant directeur de l’École élémentaire Louise-Charron et Soka Fakih est la directrice adjointe de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac.

Csc Providence

Au Conseil scolaire catholique Providence, un grand nombre de directions ont changé. Parmi ces nouvelles nominations, il y a Richard Szwed (Mgr-Augustin-Caron), Michelle Renaud-Coulter (Saint-Michel), Liam Bauer (Saint-Ambroise), Jacqueline Leardi (Saint-Antoine), Christian Kasumba Ngongo (Saint-Edmond), Pascale Habib (Sainte-Thérèse), et Natalie Julien-MacAdam (E.J. Lajeunesse).

Cette dernière est sans aucun doute une belle histoire à succès pour le Conseil puisque Mme Julien-MacAdam est une ancienne élève de E.J. Lajeunesse (EJL), a été enseignante et directrice adjointe également.

« Je faisais partie du premier groupe de 40 élèves à EJL en 1990. J’ai gradué pour ensuite aller étudier à l’Université d’Ottawa où j’ai obtenu mon baccalauréat en histoire. Puis, j’ai eu mon bac en enseignement à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa à Windsor », raconte la directrice.

Mme Julien-MacAdam a occupé le poste d’enseignante à EJL de 1999 à 2010 avant d’y être directrice adjointe de 2010 à 2013, à l’Essor pour une année et à Mgr-Jean-Noël pour quatre ans. Ces expériences lui ont permis d’accéder à la direction de l’école Mgr-Augustin-Caron de 2018 jusqu’au 7 août dernier alors qu’elle est retournée au bercail comme directrice.

« Ce retour à EJL complète bien mon cercle de carrière en éducation, confie-t-elle au Rempart. Notre défi cette année sera de conserver un ton positif et un esprit créatif pour les élèves et les parents. La majorité des élèves sont de retour à l’école et les jeunes ont été jusqu’à présent très coopératifs à suivre les normes sanitaires. La rentrée s’est très bien déroulée selon nos attentes. Nous avons aussi mis en place des pauses durant la journée pour permettre aux jeunes et aux enseignants de sortir dehors et de prendre l’air. Une initiative qui est très appréciée. Notre priorité reste la pédagogie, la sécurité des élèves et la santé mentale. C’est toujours un défi en temps de pandémie, mais les jeunes sont très résilients. »

Cette rentrée a donné un peu d’espoir aux élèves et aux parents d’un retour progressif à une nouvelle normalité qui reste à définir.

PHOTO – Natalie Julien-MacAdam