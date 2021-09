L’Hôpital régional de Windsor (HRW) a ouvert une nouvelle clinique pédiatrique d’évaluation médicale urgente destinée aux enfants de 17 ans ou moins dans les anciens locaux du Centre d’évaluation COVID-19 au complexe métropolitain. La clinique PUMA – clinique pédiatrique d’évaluation médicale urgente – a ouvert ses portes le 31 août et accueille les enfants de 17 ans ou moins sept jours sur sept, de midi à 20 h.

Cette clinique a été créée en vue de répondre à l’augmentation récente et à l’augmentation attendue du nombre d’enfants et de jeunes ayant besoin de soins médicaux dans le contexte la pandémie de COVID-19 qui persiste. Les dirigeants d’HRW espèrent que la clinique contribuera à détourner certains patients des services des urgences et, par conséquent, à réduire les temps d’attente pour tout le monde.

La clinique PUMA offre des tests de dépistage de la COVID-19, des évaluations médicales urgentes selon la présence de symptômes possibles de la COVID-19 et, s’il y a lieu, l’administration du vaccin de Pfizer aux personnes nées en 2009 ou après. (Dans le cas d’une urgence concernant un enfant ou un jeune, il faut composer le 911). Il faut prendre rendez-vous à la clinique par téléphone, en composant le 519 973-4443, ou en ligne, à www.wrh.on.ca/OnlineBooking.

La clinique se trouve dans les anciens locaux du Centre d’évaluation COVID-19 au complexe métropolitain, dans un bâtiment temporaire érigé il y a près d’un an dans le terrain de stationnement près du Service des urgences.

« Nous avions toujours envisagé d’utiliser le Centre d’évaluation COVID-19 du complexe métropolitain selon les besoins de la communauté, explique Karen Riddell, directrice des soins infirmiers et de l’exploitation de l’HRW. Compte tenu de la hausse récente du nombre de cas chez les enfants et de l’augmentation possible du nombre de cas parmi les enfants et les jeunes en raison du retour à l’apprentissage en personne dans les écoles, nous estimons que la mise sur pied de cette clinique contribuera à aider cette population à recevoir des soins médicaux rapidement et allégera la pression exercée sur nos services des urgences. »

Le Centre d’évaluation COVID-19 du complexe Ouellette est ouvert aux patients du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Pour en savoir plus long sur ce centre, allez à wrh.on.ca.

SOURCE – HRW

(Crédit photo : HRW)