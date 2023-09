Alexia Grousson

C’était le jour de la rentrée scolaire le 5 septembre dans toutes les écoles de la région de Windsor-Essex. Les jeunes étaient heureux de retrouver leurs amis et leurs enseignants malgré une chaleur torride dans le Sud-Ouest.

Le Conseil scolaire Viamonde (CSV), attendait cette année plus de 13 200 élèves dont 1300 nouveaux inscrits. « Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les membres de la grande famille Viamonde, les nouveaux comme les anciens. Nous promettons une expérience de première classe renouvelée, focalisée sur la réussite et le bien-être de chacune et chacun », a indiqué le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, dans le communiqué du CSV.

Au Conseil scolaire catholique Providence, plus de 9400 élèves ont débuté une nouvelle année scolaire à l’élémentaire ou au secondaire dans les 31 écoles du Conseil. « Nous étions heureux de tous se retrouver, c’était vraiment un beau moment. Nous avons eu très chaud en cette journée de rentrée, au point que l’après-midi nous n’avons pas pu avoir de récréation à l’extérieur. Concernant les autobus, nous avons un système d’accueil devant l‘école. Les membres du personnel y sont présents, acceuillent les élèves et les dirigent jusqu’à leur classe. Nous n’avons eu aucun retard, tout s’est bien déroulé. Pour ma deuxième année en tant que directrice, j’ai trouvé cette rentrée scolaire plus fluide, presque comme une rentrée normale, si on compare aux années précédentes avec la pandémie. Nous avons environ 440 élèves cette année et c’était beau de les voir arriver en famille, main dans la main, en ce premier jour de classe », indique Mélanie Moir, directrice de l’École élémentaire catholique Sainte-Thérèse. Bonne année scolaire 2023-2024!

Photo (Csc Providence) : Mélanie Moir, directrice de l’école Sainte-Thérèse, accueillait les élèves en ce premier jour de classe.