Ceux qui observent la construction du Pont international Gordie-Howe verront des changements importants sur la tour du côté américain du pont au cours des prochaines semaines. La dernière coulée de béton destinée aux éléments architecturaux inclinés de la tête du pylône a été effectuée et la tour a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres. Les équipes vont maintenant commencer à retirer le système de coffrage grimpant, qui comprend des œuvres de l’artiste de Détroit, Roberto Villalobos. Ces dernières étapes ont débuté en septembre sur la tour canadienne.

Les impressionnantes tours, qui changeront à jamais la ligne d’horizon commune entre Windsor et Détroit, sont en cours de construction depuis 2019. Les travaux souterrains sur les fondations et les semelles de la tour ont été achevés en décembre 2020 et comprenaient 6 puits par jambe de tour forés dans le substrat rocheux à une profondeur de 36 mètres. La construction du pylône inférieur s’est achevée en mars 2022. Pendant ces travaux, les coffrages grimpants arborant des fresques murales ont enveloppé les jambes de la tour, offrant aux travailleurs un environnement de travail clos, alors que chaque jambe s’élevait à près de 140 mètres. Après la construction de la traverse supérieure, qui a fusionné les jambes de la tour en une seule structure, les travaux sur la tête du pylône de la tour ont progressé à un rythme soutenu.

« Nous sommes heureux d’annoncer que la tour américaine a atteint sa hauteur ultime et que la tour canadienne est presque achevée. Ces tours majestueuses ont été les symboles les plus évidents et les plus inspirants de l’avancement des travaux et leur achèvement représente une étape importante dans la construction du Pont international Gordie-Howe », déclare Charl van Niekerk, directeur général de l’Autorité du pont Windsor-Détroit.

Bien qu’elles soient visuellement impressionnantes, les tours font partie intégrante de la conception du pont à haubans. Elles abritent les boîtes d’ancrage qui fixent les haubans des tours aux tabliers du pont et de la route. Avec les haubans, les tours constituent le système qui accepte le poids total du pont et la charge qu’il devra éventuellement soutenir.

« L’achèvement des tours est le résultat d’années de planification méticuleuse, d’expertise en ingénierie et de travail acharné de la part de milliers d’hommes et de femmes. Les tours incarnent la force, la durabilité et l’innovation dans la conception. Bridging North America a atteint ce stade du projet en toute sécurité et est extrêmement satisfaite du travail de notre équipe. C’est une source de fierté et un accomplissement dont nous pouvons tous nous réjouir », ajoute Michael Hatchell, président-directeur général de Bridging North America.

Une fois achevée, la tour canadienne sera la plus haute structure de la ville de Windsor et la tour américaine rivalise maintenant avec le plus haut bâtiment de Détroit, la tour centrale de 73 étages du GM Renaissance Center.

Source : (Pont international Gordie-Howe 01)

Photo : Les progrès de construction sur la tour du côté canadien sont bien visibles.