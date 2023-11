Alexia Grousson

Née d’une collaboration entre le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence, la Ville de Windsor et le Collège Boréal, une première classe-labo d’éducation a été inaugurée à l’école Sainte-Thérèse le 2 novembre.

La classe-labo se compose d’une salle qui servira aux étudiants du programme d’éducateurs à la petite enfance du Collège Boréal ainsi qu’aux enfants de la garderie Franco-Sol à l’école Sainte-Thérèse, ceux des classes de la maternelle et du jardin et aux participants du Programme avant et après l’école.

Parmi les invités lors de l’inauguration se trouvaient le commissaire aux services de santé et aux services sociaux, Andrew Daher, la directrice des Services à l’enfance, Dawn Bosco, le chef régional du Collège Boréal, Simon Goulet, la directrice de l’enseignement postsecondaire au Collège Boréal, Jessica Tracey, la directrice générale de Franco-Sol, Luci Cutrone, la directrice des Services à la petite enfance au Csc Providence, Estelle Tonietto, la directrice de l’école Sainte-Thérèse Mélanie Moir et son adjointe Luaba Mukendi.

« C’est avec un esprit de collaboration et de vision commune que nous avons eu l’honneur d’œuvrer auprès de nos collègues dans le but de créer une classe-labo, a affirmé la directrice de Sainte-Thérèse.

« Cet environnement permettra aux étudiants de mettre en pratique leurs apprentissages en lien avec la façon que les enfants apprennent, par le biais d’expériences et de relations authentiques et bienveillantes.

« Cet espace profitera non seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants et éducateurs ainsi qu’à la garderie Franco-Sol. Il n’y a pas de limite aux diverses façons dont l’espace peut profiter à la communauté. »

Des étudiants de deuxième année du programme d’Éducation en service à l’enfance de Boréal étaient aussi présents. Ils effectuaient une visite au laboratoire dans le cadre de leur cours de synthèse et préparation de stage, dispensé par Catherine Gauthrie.

L’un d’entre eux, Dieudonné Nguoup, se réjouit que cette salle leur permette « de mettre en pratique toutes les théories apprises en cours et de vivre des expériences authentiques avec les enfants ». « Cela va nous aider à nous perfectionner et ainsi, après avoir reçu notre diplôme, nous serons un atout au sein de la communauté francophone », ajoute-t-il

Cet investissement formera un personnel plus qualifié dans le domaine de la garde d’enfants et améliorera les apprentissages tant pour les futurs éducateurs que pour les enfants.

« Cet espace permettra aux étudiants de mettre directement en pratique ce qu’ils apprennent pendant leurs cours, que ce soit au niveau des enfants, de l’organisation d’une classe ou de la planification d’activités, conclut Rachelle Morissette, conseillère pédagogique de la petite enfance au Csc Providence

« Nous souhaitons maximiser au mieux ce local. Pour cela, nous utilisons que des matériaux ou des couleurs les plus naturels possible afin d’obtenir un espace de qualité. Notre souhait serait que toutes les écoles et les services de garde de la région puissent avoir un tel espace. »

Photo – Csc Providence. Les étudiants Nadia Bourich, Nepthalie Samba, Dieudonné Nguoup et Mahulawe Armelle Messan dessinent avec les enfants dans la classe-labo.