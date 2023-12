Alexia Grousson

Pour souligner la Semaine de l’immigration francophone, le partenariat local d’immigration francophone de Windsor Essex a organisé son forum annuel, le 9 novembre, au Centre des congrès de LaSalle, en collaboration avec le Comité local en immigration francophone de Windsor-Essex et Chatham-Kent (CLIF WECK), le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO) et l’Association des communautés francophones de l’Ontario pour Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK).

L’objectif de ce forum était de célébrer les diverses cultures francophones de la région, par le biais de la gastronomie, la musique et les échanges. Pour ce faire, le Centre était divisé en trois parties. Il y avait des tables de présentation des organismes, où ils exposaient leurs projets et renseignaient sur leurs offres de services. D’autres étaient réservées pour les pays à l’honneur (Congo, Cameroun, Maroc, Liban, etc.). Les membres de ces communautés présentaient leur pays à l’aide d’éléments culturels typiques (vêtements, objets d’art et des plats traditionnels). Enfin, il y avait un espace réservé pour le réseautage et pour en apprendre davantage sur les diverses cultures de la région.

« Tous les participants ont reçu un passeport fictif. L’objectif pour eux était d’obtenir une étampe ou un autocollant de chacun des huit pays représentés et à la fin, cela leur donnait accès à un sac cadeau. Pour les collectionner, ils devaient s’arrêter à toutes les tables et discuter avec les intervenants.

« Une chose très intéressante aussi lors de ce forum, c’est que toutes les présentations ont été données en français et il y avait un interprète pour les anglophones. Pour une fois que c’est le contraire », relate Florine Ndimubandi, coordinatrice à l’ACFO WECK.

Plusieurs discours se sont enchaînés. Après le mot de bienvenue, Yasmine Joheir et Rosa Atmani ont présenté le CLIF WECK. Quant à Mme Ndimubandi, elle a parlé du nouveau programme de l’ACFO intitulé le Cercle Bénévole.

« Le Cercle Bénévole est une solution dynamique conçue pour révolutionner le processus de recrutement et de gestion de bénévoles francophones et bilingues. Si une organisation a des difficultés pour recruter du personnel pour des événements ou même pour trouver un membre dévoué pour son conseil d’administration, ce programme pourra l’aider. Celui-ci offre une approche rationalisée, utilisant notre plateforme Galaxy Digital pour un recrutement transparent et une gestion efficace », conclut la coordinatrice du projet.

Photo : La communauté marocaine présentait des mets typiques du Maghreb.