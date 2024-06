Zaïna Kere Kere Mishe

Elora Beaton fait partie de ces rares femmes qui commencent très jeunes un métier et en font très vite une carrière. Cette dame au sourire contagieux est remplie d’humanisme. Brillante dans son travail, Elora est agente au service d’Emploi au Collège Boréal à Windsor.

Elle dégage et transmet une forte énergie positive. Elle affiche toujours une profonde volonté d’écouter, de comprendre, de faire parler les clients, d’expliquer, d’aider et d’orienter convenablement tous demandeurs de service.

Elle est multitâche. En tout cas gérer simultanément plusieurs ou différents dossiers en passant rapidement d’une tâche à l’autre n’est pas évident. Mais Elora sait le faire aisément et s’y adonne d’ailleurs à coeur joie.

« Je fais beaucoup de choses à la fois. Je suis à la réception. Je reçois environ 70 clients et visiteurs tous les jours. Certains viennent pour l’adaptation et contextualisation de leurs CV ou pour des lettres de motivation, d’autres pour un conseil. Je détermine par ailleurs l’éligibilité de chacun à nos services ou programmes », dit-elle.

Elora est née et a grandi à Windsor. Une ville qu’elle chérie. À son évocation, ses yeux scintillent de joie. « Windsor a accueilli mes grands-parents et mes parents. Ma famille maternelle, francophone, vient de Champaubert en France. Tandis que ma famille paternelle est anglophone et est venue de la Nouvelle-Écosse en Grande Bretagne », indique-t-elle.

Elora parle couramment le français et l’anglais. Un héritage linguistique issu du métissage culturel de ses deux parents. C’est une femme dynamique et courageuse. Elora Beaton est femme qui sait qu’on ne décroche pas un emploi à Windsor sans certains préalables. Il y a chez Elora un permanent et constant souci de perfection. Une flamme qu’elle a longuement mûri aux côtés de son père.

Les lions ne font jamais de chats. La rigueur d’un père à la fois aimant et tenace, la gentillesse, la courtoise et la douceur d’une mère très encline aux valeurs cardinales, ont été utiles pour la construction de la personnalité de cette merveilleuse dame débordant d’énergie.

L’encadrement à l’emploi est un rêve qu’elle caressait depuis longtemps. « Mon père est un homme très sérieux. C’est lui qui m’a appris à travailler fort pour avoir des résultats. Et ma mère m’a montré comment sourire aux gens. Depuis mon très jeune âge, après mes études au Collège St. Clair, je voulais travailler au service d’Emploi pour aider les gens à décrocher du travail à Windsor », ajoute-t-elle.

Lorsqu’on franchit le seuil du Collège Boréal au centre-ville, nul besoin de plusieurs minutes pour découvrir et cerner les traits marquants de la personnalité de cette employée sympathique, sensible et bienveillante, avec le sourire souvent suspendu aux lèvres. Elora est une dame vraiment cool.

Son accent en français accroche tous les francophones. Sa sympathie égaye, ses compétences professionnelles émerveillent et captivent tout le monde.

Le regard soutenu et appuyé qu’elle porte sur le défi de l’emploi de n’importe quel client fait d’elle une employée attentive aux préoccupations des communautés de Windsor. Le succès de son travail réside justement dans cette attention et assistance sans faille, au dialogue permanent qu’elle établit, construit ou tisse avec les clients.

Son attachement et sa perspicacité au travail fascinent et suscitent l’admiration. Cela démontre qu’elle ne se limite pas dans ce qu’elle entreprend ou quand elle se lance dans un projet.

Par la force émancipatrice de son imagination, elle a initié des ateliers de formations au Collège Boréal qui aident de nombreuses personnes à se démarquer sur le marché de l’emploi ou dans leur vie professionnelle. Elora Beaton est travaillante. Elle est toujours à fond dans son travail. Elle ne lâche pas un client. Quand elle ressent l’urgence, elle élabore des stratégies et pistes de solutions afin d’obtenir des résultats appropriés.

« J’aurais voulu commencer plus tôt les ateliers de formation. Je me suis prise un peu en retard. Pourtant, ils se sont prouvés très utiles et bénéfiques au fil des mois, pour l’éducation à l’emploi », explique-t-elle.

Avec deux ans d’ancienneté au Collège Boréal, Elora affiche pourtant le portrait d’une employée à qui l’on aimerait tout confier en termes de responsabilités.

Elle aide le client à avancer dans sa quête d’emploi comme ferait n’importe quel pilote aux commandes de son tableau de bord. Elle ne force pas les choses. Elle ne cherche pas les mots pour persuader, convaincre ou rassurer les clients. Elle sait simplement tenir son rang. Elle dit souvent « Mon ami, tu es satisfait? » Comme pour se rassurer des réponses ou services qu’elle a proposés. Avec son caractère bien trempé, elle témoigne par son comportement l’altruisme et la sincérité.

Le moins que l’on puisse dire, Elora Beaton est une employée dont tout le monde reconnait le talent et le professionnalisme, et une personne que tout le monde souhaite rencontrer au Collège Boréal.

Photo : Elora Beaton