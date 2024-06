Des douzaines de voisins se sont rassemblés le 12 juin pour célébrer les améliorations majeures effectuées à l’entrée de l’aire de conservation Devonwood et la réouverture officielle du site. Grâce à un don de 20 000 $ de la Fondation Caesars Windsor Cares, une nouvelle enseigne lumineuse a été installée et l’aménagement paysager a été rafraîchi. De plus, des arrêts en bordure du stationnement et de nouvelles lumières de stationnement ont été ajoutés pour la sécurité.

« Caesars Windsor appuie fièrement et travaille avec l’Essex Region Conservative Area (ERCA) dans ses efforts d’améliorer l’environnement dans la région, explique Susanne Tomkins, directrice des relations publiques et des communications à Caesars Windsor. Nous sommes ravis que notre investissement à Devonwood aide le sentier à fleurir au cœur de la municipalité et que plus de randonneurs, cyclistes, familles et amants de la nature découvriront la seule aire urbaine de conservation de Windsor. »

Située en plein cœur de la ville, l’aire Devonwood est un excellent exemple d’un boisé carolinien, comprenant huit variétés d’espèces de chêne, et est une demeure pour une grande population d’hiboux. Le sentier naturel de 4,5 km Caesars Windsor est apprécié par la communauté et procure un oasis naturel dans un environnement hautement urbain. Situé sur le chemin Division au nord de Cabana, aucune autre forêt au Canada soutient une plus grande diversité de chênes.

« Nous sommes tellement reconnaissants envers Caesars Windsor pour son investissement au sentier Devonwood, déclare Claire Wales, présidente de la Fondation Essex Region Conservation. Il est difficile de croire que cet oasis forestier est situé au centre d’une zone si urbaine. Quand vous marchez dans ces sentiers, vous pouvez sentir les stress de la vie fondre. Grâce à Caesars Windsor, les visiteurs de cette aire de conservation pourront y accéder en toute sécurité et apprécier cet espace urbain naturel pour de nombreuses années. »

Source et photo : ERCA

Photo : De gauche à droite: Tim Byrne (ERCA), Susanne Tomkins, la députée Lisa Gretzky, le conseiller municipal Kieran McKenzie, un représentant de la Fondation Essex Region Conservation et le maire-adjoint Mike Akpata