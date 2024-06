Lors de son traditionnel gala de reconnaissance, le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence rendait hommage, le 31 mai au Everest Convention Centre de Chatham, aux membres de son personnel qui prennent leur retraite ainsi qu’à ceux et celles qui ont atteint 15 et 25 années de service. Au total, 86 employés, dont des enseignants, des administrateurs ainsi que des membres du personnel de soutien ont été honorés pour leur engagement et leur contribution au sein du Conseil. Cette année, le Csc Providence a remercié 29 personnes retraitées, 11 membres du personnel qui ont cumulé 25 ans de service et 46 personnes qui ont maintenant 15 années au compteur.

Photo (Tom Sobocan) : Une partie des nouveaux retraités honorés accompagnés de dirigeants du Csc Providence.