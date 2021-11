Au cours des dernières années, le campus de Windsor du Collège Boréal est apparu comme un acteur incontournable de l’offre pédagogique francophone de la région. Son mandat transversal allant de l’accueil des nouveaux arrivants, à l’identification de leurs aspirations et potentialités, en passant par la définition d’un projet professionnel assorti d’une formation éventuelle pour, au final, une mise en contact avec les employeurs locaux, en fait une structure atypique et unique.

Ayant fait l’objet en 2017 d’investissements massifs au niveau de ses infrastructures (pour un montant de plus de 2 millions $), l’organisme a pu se donner une nouvelle ambition et connaît depuis une croissance constante.

Implanté au 7515, promenade Forest Glade, le campus comprend dorénavant plus de 20 salles de classe, un espace de conditionnement physique, un centre de ressources informatiques, des laboratoires de langue ainsi que des salles permettant de conduire des ateliers en tout genre (leadership, entrepreneuriat, prise de parole, etc.).

Directeur du Collège Boréal à Windsor depuis 2014, Frédéric Boulanger explique avec passion la philosophie et l’esprit du mandat qui l’animent ainsi que ses équipes.

« On veut insuffler de l’espoir et changer des vies ici, mentionne-t-il. Le Collège Boréal est une passerelle interculturelle vers un avenir professionnel pérenne. Les personnes qui font appel aux services mis à disposition dans notre établissement seront les futurs acteurs de la société civile de Windsor et de ses environs. Ils apporteront une valeur ajoutée à la communauté, sans être uniquement dans la quête d’un emploi. »

Aux traditionnelles formations les plus courues que sont l’éducation en services à l’enfance, les soins infirmiers auxiliaires, les techniques des services policiers ou encore les techniques de travail social, le Collège adjoindra à l’horizon 2022 du soutien en distanciel afin de proposer une offre académique hybride (plateforme Zoom, visioconférences, Facebook live, etc.).

« Les contraintes sanitaires nous ont conduits à imaginer différemment notre mission. Nous avons ainsi développé le concept de navigation en intégration socio-économique, c’est-à-dire initier avec le nouvel arrivant une démarche d’intégration vertueuse auprès des entreprises et partenaires institutionnels, précise Frédéric Boulanger.

« Servir les étudiants avec une intention de réussite et la conviction d’une francophonie décomplexée sont autant de défis du quotidien et le leitmotiv qui nous anime. C’est également une grande fierté et une source d’inspiration à mettre toute notre énergie afin d’aider à l’intégration de ceux et celles qui ont choisi comme nouvel horizon le Canada. »

Boréal a été le premier établissement de formation postsecondaire francophone en Ontario à recevoir, en juin 2008, une désignation en vertu de la Loi sur les services en français. Par le biais de son campus de Windsor, il continue à apporter à sa clientèle régulière une expertise académique de premier plan et des perspectives professionnelles valorisantes.

« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture », telle en est la devise depuis sa création en 1995.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Frédéric Boulanger, directeur du Collège Boréal à Windsor