C’est sous un soleil radieux que se sont tenues, le 11 novembre, les célébrations commémoratives du jour du Souvenir.

Moment de communion et de reconnaissance par excellence auquel sont fortement attachés tous les Canadiens, cet évènement marque d’une pierre blanche le sacrifice des héros de guerre qui ont donné pour certains leur vie afin de défendre la liberté et le respect des droits de l’homme.

Au regard de la période sanitaire encore fragile et inquiet, l’édition 2021 des manifestations marquant le jour du Souvenir revêt une saveur particulière et est porteuse d’espoir quant à une normalisation future de la situation.

La lutte contre la COVID-19 peut en effet s’apparenter au contexte de guerre qu’ont vécu nos aïeux durant les conflits (Première et Deuxième Guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945 ainsi que la Guerre de Corée de 1950-1953).

Conscient de cet héritage précieux et du symbole fort qu’il véhicule en ces temps difficiles, l’ensemble de la classe politique de la région de Windsor-Essex, des vétérans et anciens membres des Forces canadiennes, ainsi que des centaines de citoyens fiers de leur histoire se sont retrouvés au pied du cénotaphe érigé aux abords de l’Hôtel de Ville de Windsor.

« Je suis heureux de pouvoir rendre hommage aux soldats canadiens, de faire une pause afin de réfléchir et remercier les femmes et les hommes qui se sont battus pour nous laisser un monde plus sûr et meilleur qu’ils ne l’ont trouvé », s’est exprimé le maire de Windsor, Drew Dilkens.

Au-delà de la ferveur populaire que génère traditionnellement un tel évènement du fait des valeurs patriotiques qu’il véhicule, on pouvait sentir dans l’assistance une fierté toute singulière à témoigner la reconnaissance de toute la communauté pour ses héros, comme un écho à la nécessaire résilience qu’impose aujourd’hui la pandémie de COVID-19.

Intervenant également à la tribune des officiels, Paul Lauzon, président du Windsor Veterans Memorial Services Committee a souligné que « le 11 novembre est une date qu’il faut honorer au quotidien, dans ses actions, en pensée, car nous n’oublierons jamais ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie.

« Cette année, nous avons contribuer à protéger la santé et la sécurité de toute la communauté. Nous avons ainsi tenu à rappeler le respect des mesures sanitaires et règles de distanciation ».

En effet, afin de satisfaire aux exigences du Bureau de santé du comté de Windsor-Essex, de nombreuses activités virtuelles ont été programmées cette année. Ainsi, dans le cadre du projet « mémoire des vétérans », porté par la Windsor Historical Society, des vidéos préenregistrées furent diffusées du 1er au 10 novembre sur les médias sociaux et le site Facebook live de la Ville. Ces vidéos mettaient en lumière le dévouement et le courage des soldats canadiens.

Dans la même veine, le maire Dilkens a animé, le 9 novembre, une conversation virtuelle avec un groupe d’anciens combattants.

Le jour du Souvenir est, à n’en pas douter, un des piliers du sentiment d’appartenance et de la fierté qui doivent animer chaque Canadien en cette date hautement symbolique. Rendre hommage aux défenseurs de la liberté, c’est s’inscrire dans notre propre histoire et se projeter dans l’avenir!

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Dignitaires (au centre, le maire Drew Dilkens et le député Percy Hatfield) et autorités militaires.