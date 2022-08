Les élèves de l’école élémentaire Saint-Jean-Baptiste, à Amherstburg, bénéficieront bientôt d’une piste d’athlétisme qui leur permettra d’aller plus loin dans leurs apprentissages et d’adopter de saines habitudes de vie. La piste offrira des options supplémentaires d’apprentissage, tout en servant d’élément de motivation supplémentaire pour les promeneurs et les athlètes de l’école. Cet aménagement a été rendu possible grâce à la généreuse contribution de la communauté scolaire.

Photo : Csc Providence