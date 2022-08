Le 7 août, les francophones et francophiles ont célébré l’histoire coloniale française unique du Détroit à travers des artéfacts et expositions dans le cadre de Rendez-vous du Détroit 2022.

L’événement était présenté par la French Canadian Heritage Society of Michigan avec l’appui d’un petit groupe de bénévoles dont John Cooper, membre du Club Richelieu Windsor et résident de Detroit.

L’objectif de cette activité annuelle est d’aider la municipalité américaine à valoriser le patrimoine francophone méconnu de cette région. Le Rendez-vous du Detroit (RVD) a permis aux nombreux visiteurs de découvrir l’époque de Cadillac et l’histoire coloniale française unique de ce coin des États-Unis, mais cette fois-ci sur Belle Isle, au Dossin Great Lakes Museum.

Des danses et de la musique françaises, des reconstitutions historiques et des personnages habillés des habits de l’époque du XVIIIe siècle, des expositions culturelles, un défilé de mode de cette ère, des contes français et des activités pour les enfants étaient au programme.

Lors de cette édition, Elizabeth Bourne-Nido, présidente de Rendez-vous Détroit, a présenté à Ken Roberts et Micki Smith le prix Rendez-vous pour réalisations exceptionnelles dans la sensibilisation du public et sensibiliser davantage la population de la région sur l’histoire coloniale française au Michigan.

Un peu d’histoire

Des affiches géante étaient installées au musée sur laquelle les visiteurs ont pu lire des pages du Cadillac Express, « Les chroniques du pays de Cadillac » et sur lesquelles était expliqué le cheminement de la communauté francophone dans les domaines de l’éducation, la religion, la culture, les explorateurs (Marquette, Joliet, Champlain et Brûlé) et premiers colons, l’arrivée des Jésuites et la fondation du Détroit, etc.

Les bénévoles étaient tous vêtus des costumes d’époque et ont montré aux visiteurs les outils et les armes utilisés au XVIIIe siècle, les instruments culinaires et autres artéfacts utilisés à cette époque. Bref, une visite très instructive pour les Américains et de nombreux Canadiens de passage au Musée.

Photos : Thom Mann, Rendez-Vous du Détroit