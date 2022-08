Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C’est pourquoi le gouvernement canadien collabore avec des villes pour qu’il soit plus facile pour les Canadiens d’acheter, de recharger et d’utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout au pays.

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, vient d’annoncer, au nom du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, l’octroi de 100 000 $ à la Ville de Windsor pour installer 20 bornes de recharge pour VE de niveau 2 à proximité de plusieurs installations municipales.

Ces fonds proviendront du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. Toutes les bornes seront accessibles d’ici mars 2023 dans leurs parcs automobiles. La Ville de Windsor a également contribué à hauteur de plus de 135 000 $, portant l’enveloppe du projet à 235 000 $ au total.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Investir pour accroître le nombre de bornes de recharge à Windsor permettra à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques », indique le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l’atteinte de l’objectif du Canada de faire en sorte qu’à partir de 2035, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules zéro émission. Et, à l’instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, cette annonce aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d’un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour les citoyens de Windsor et l’ensemble des Canadiens.

« Rendre les véhicules électriques plus abordables et investir dans des bornes de recharge et des infrastructures se traduira par un air plus pur et un environnement plus sain pour les générations à venir. Depuis 2019, le gouvernement fédéral a collaboré avec des partenaires locaux pour installer des centaines de nouvelles bornes dans notre communauté. Grâce à ces investissements novateurs, nous continuerons de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois à Windsor-Tecumseh et dans l’ensemble du pays », déclare Irek Kusmierczyk.

« Le plan directeur environnemental de Windsor indique clairement qu’il faut réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité. Dans sa déclaration d’urgence sur les changements climatiques, la Ville de Windsor s’est fixée comme objectif d’électrifier 30 % de tous les véhicules d’ici 2041.

« Des projets comme celui-ci sont essentiels pour faire passer nos véhicules à l’électrique et réduire l’empreinte carbone de notre parc automobile afin d’atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Avec l’apport de la nouvelle usine de batteries pour VE qui jouit d’un budget de 5 milliards $, la Ville est déterminée à devenir un chef de file de la révolution des VE qui commence ici à Windsor », conclut le maire Drew Dilkens.

Source : Ressources naturelles Canada

Photo : La Ville de Windsor installera 20 bornes de recharge. (Photo : FB Ville de Windsor)