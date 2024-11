Alexia Grousson

Pour le lancement de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le 2 novembre, le Carrefour communautaire francophone de Windsor Essex-Kent (CCFWEK) a organisé une soirée mettant à l’honneur le Maroc, un pays arabe situé dans le nord de l’Afrique.

Plus de 75 personnes d’origine marocaine ont participé à l’activité dont l’objectif était de rassembler la communauté marocaine de Windsor afin de lui permettre d’apprendre à se connaître, de tisser des liens et d’échanger.

La salle du Carrefour était décorée avec des drapeaux marocains, un symbole du pays qui a vu le jour le 17 novembre 1915. Ce dernier possède un fond rouge symbolisant la force, la bravoure, la valeur et la rusticité. Au milieu, se trouve une étoile représentant le courage, la santé et la prospérité ainsi que les cinq piliers de l’islam. Sa couleur verte signifie l’espoir, la paix, l’amour, la sagesse et la joie.

Dans la salle, se trouvaient d’autres emblèmes traditionnels du pays : lanternes, des mains de Fatma et une représentation de la Mosquée Hassan II, un monument incontournable situé dans la capitale du pays, Casablanca.

Au cours de la soirée, plusieurs activités telles que des coloriages et des jeux pour les plus jeunes, ainsi qu’une session de henné, généralement considéré comme un art du tatouage, ont eu lieu.

Le buffet proposé était composé des mets typiques du pays tels que le couscous ou le Tajine de Mrouzia, des ragoûts dont les légumes et la viande sont cuits à l’étouffée, la pastilla, une tarte sucrée et salée enveloppée dans une pâte contenant une viande, et l’incontournable thé vert à la menthe.

La soirée s’est poursuivie avec des tirages, offrant aux gagnants diverses cartes-cadeaux. En guise de remerciement pour l’organisation, la directrice générale du CCFWEK, Yasmine Joheir, et la responsable des programmes subventionnés, Marine Lefèvre, ont reçu une plaque de reconnaissance et des costumes traditionnels du Maroc.

« Nous avons eu la chance d’être exposés à la culture marocaine. Au CCFWEK, nous souhaitons faire briller les différentes cultures existantes dans la francophonie locale. C’est un plaisir de rencontrer les gens, de créer des liens, de prendre le temps de s’asseoir avec eux et d’apprendre à se connaître. Les participants étaient très reconnaissants. Ils ont vraiment aimé se sentir écoutés et entourés », commente Marie-Ève Pichette Stroesser, gestionnaire du Centre d’orientation pour adolescents.

La soirée s’est terminée avec des danses et des chants traditionnels du pays, ce qui a fait la joie des participants. Une activité mettant à l’honneur un pays dont le français est une des langues officielles est prévue à chaque trimestre afin d’en apprendre davantage sur ces communautés.

Photo (CCFWEK) : Les participants à la soirée marocaine au Carrefour communautaire ont pu déguster les mets et saveurs traditionnels du pays pour marquer la Semaine nationale de l’immigration francophone.