Christiane Beaupré

Des organismes francophones de Windsor ont récemment organisé une initiative majeure pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la société canadienne, en mettant particulièrement l’accent sur Windsor. Ainsi, le samedi 25 mai, le campus du Collège Boréal a accueilli la première journée communautaire francophone intitulée « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! ». Cette initiative, coordonnée par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire Viamonde, le Collège Boréal et FANA Village africain, avait pour objectif de créer un espace inclusif et accueillant pour les nouveaux arrivants.

« Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! » se veut une vitrine inclusive et enrichissante où les nouveaux arrivants peuvent découvrir les ressources et les opportunités disponibles pour s’intégrer pleinement dans la communauté, tout en soulignant l’importance de l’éducation en français dans ce processus d’intégration. L’événement a également célébré la contribution des nouveaux arrivants à la communauté locale », explique Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes et services subventionnés au CCFWEK.

La journée a été marquée par diverses activités destinées aux familles immigrantes : jeux interactifs, sports, activités culturelles, un barbecue gratuit, de la musique et des kiosques d’information tenus par des fournisseurs de services en français et des partenaires. Parmi les fournisseurs de services figuraient l’Association congolaise de Windsor-Essex, l’Association des Burundais de Windsor, l’ACFO WECK, Épelle-moi Canada, l’Entité 1 et l’Association des Scouts du Canada – 1re St-Jérôme.

Jacques Lehani Kagayo, président de la communauté congolaise, a souligné que les familles nouvellement arrivées étaient la cible principale de l’événement. « Ces familles ont besoin d’être guidées et soutenues pour naviguer dans leur nouvelle vie, dit-il. C’est pourquoi l’inclusion des membres des groupes ethnoculturels locaux était cruciale pour partager expériences et conseils. »

Des défis majeurs

Les défis rencontrés par les nouveaux arrivants sont nombreux, précise M. Lehani Kagayo. Dès leur arrivée, ils sont souvent désorientés et ignorent les démarches à suivre pour accéder aux services disponibles. Les défis sociaux tels que l’emploi, le logement et l’éducation sont particulièrement prononcés. La méconnaissance des systèmes scolaires et de l’immobilier, l’absence de preuves de revenu et l’ignorance des lois canadiennes compliquent davantage leur intégration. En réponse à ces défis, le bénévolat est encouragé pour faciliter l’intégration et acquérir une expérience précieuse dans la communauté.

Pour sa part, David Matenda Komono, organisateur en chef de l’événement et employé au Programme d’appui aux nouveaux arrivants du Conseil scolaire catholique Providence, espère pérenniser cette initiative en en faisant une activité annuelle.

« Nous avons atteint les objectifs fixés pour donner aux nouveaux arrivants des éléments essentiels à leur intégration. Plus de 450 personnes issues de diverses communautés ethnoculturelles, notamment des Congolais, des Burundais, des Marocains, des Camerounais, quelques Européens, des Libanais et des anglophones, ce qui démontre la diversité linguistique et culturelle de Windsor », ajoute David Matenda Komono.

Le Collège Boréal, ayant gracieusement offert ses locaux pour l’événement, a accueilli des présentations de divers organismes tels qu’Épelle-moi Canada, Service Canada et l’Université de Windsor, mettant en avant des programmes d’intégration et de formation professionnelle. Selon les témoignages recueillis, cette journée d’accueil a été un franc succès, largement appréciée par les visiteurs grâce à l’engagement de nombreux bénévoles.

L’initiative « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! » a certes mis en lumière l’importance publique de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, renforçant ainsi la cohésion sociale et le dynamisme culturel de Windsor, tout en affirmant le rôle crucial des services et de l’éducation en français dans ce processus.

Photo (crédit CCFWEK) : De nombreuses familles nouvellement arrivées ont participé à la journée « Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous! ».