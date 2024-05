Le Rempart

Depuis plusieurs années, la question du gaspillage alimentaire est devenue un enjeu majeur en Ontario. Avec l’objectif ambitieux de détourner 70 % des déchets organiques des sites d’enfouissement d’ici 2025, les résidents et les entreprises cherchent des solutions novatrices pour réduire leur empreinte écologique tout en luttant contre la faim.

Dans cette optique, l’entreprise Too Good To Go a émergé comme un acteur clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lancée il y a exactement un an dans la région, cette plateforme a récemment franchi une étape importante en sauvant plus de 100 000 repas, faisant du Sud-Ouest ontarien la deuxième région ayant le plus d’impact, après le Grand Toronto.

En effet, Too Good To Go offre aux résidents une solution pratique et économique pour réduire le gaspillage alimentaire en achetant des surplus de nourriture provenant de commerces alimentaires locaux à moitié prix ou moins. Parmi les 300 commerces déjà présents sur la plateforme, des nouvelles enseignes telles que Golden Oven European Bakery ont rejoint le mouvement, témoignant de l’engagement croissant des entreprises locales, voire régionales, envers cette cause.

Pour mieux comprendre le rôle de Too Good To Go dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le Sud-Ouest ontarien, voici quelques mesures prises par les résidents pour réduire le gaspillage alimentaire au cours de la dernière année :

Utilisation accrue des restants : Selon un sondage mené par Too Good To Go et Léger en avril, 82 % des Ontariens mangent plus souvent leurs « restants » ces derniers mois. Cette pratique contribue à réduire le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux aliments plutôt que de les jeter. Adoption d’applications de lutte contre le gaspillage alimentaire : Plus du tiers des résidents expriment leur intention d’utiliser des applications qui permettent d’acheter des surplus de nourriture provenant de commerces alimentaires locaux à moitié prix ou moins. Cette approche innovante favorise la récupération d’aliments excédentaires et contribue à réduire leur gaspillage. Participation à des initiatives de récupération alimentaire : Les citoyens peuvent également participer à des initiatives locales de récupération alimentaire, telles que les banques alimentaires, les soupes populaires ou les programmes de redistribution des surplus alimentaires. En participant à ces programmes, les résidents contribuent à fournir des repas aux personnes dans le besoin tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Achats réfléchis et gestion des achats alimentaires : Les résidents peuvent adopter des pratiques d’achat plus réfléchies en planifiant leurs repas, en faisant des listes d’épicerie et en achetant seulement ce dont ils ont besoin. En réduisant les achats impulsifs et en évitant le gaspillage de nourriture, ils contribuent à minimiser leur impact environnemental. Éducation et sensibilisation : Les résidents peuvent également participer à des programmes d’éducation et de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, organisés par des organisations locales, des écoles ou des initiatives communautaires. En comprenant mieux les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire, ils sont mieux équipés pour prendre des mesures pour le réduire dans leur propre vie quotidienne.

En combinant des mesures individuelles avec des initiatives collectives, les résidents du Sud-Ouest ontarien peuvent contribuer de manière significative à la réduction du gaspillage alimentaire dans leur communauté. Avec son approche novatrice et son engagement en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire, Too Good To Go représente un exemple inspirant de ce que l’on peut accomplir lorsque l’on allie technologie, engagement social et conscience écologique.