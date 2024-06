Alexia Grousson

Le bien-être est un état d’équilibre et d’harmonie, à la fois physique, mental et émotionnel. Il englobe divers aspects de la vie quotidienne, visant à améliorer la qualité de vie et à favoriser une existence plus saine et plus heureuse. Il est étroitement lié à la santé mentale, un aspect crucial du bien-être général des humains et particulièrement des jeunes.

Pendant le mois de mai, qui est dédié à la santé mentale, l’école élémentaire Sainte-Thérèse a eu le plaisir d’organiser sa première Foire de bien-être, le 23 mai.

« On entend de plus en plus parler de problèmes de santé mentale. C’est donc un besoin de la communauté et une nécessité pour nous en tant qu’école d’assurer le bien-être de nos élèves. Ces derniers apprennent mieux quand ils sont en bonne santé alors nous voulons soutenir cette cause et appuyer les familles », explique Mélanie Moir, directrice de l’école Sainte-Thérèse.

Lorsque les familles arrivaient à la Foire, un passeport leur était remis. L’objectif était d’en remplir toutes les pages avec des autocollants qu’ils recevaient après avoir visité chacun des kiosques. Cela les a encouragées à participer à un maximum d’activités bienfaisantes axées sur l’esprit et le corps. Par exemple, il y avait des sessions de yoga et de méditation où les participants apprenaient des techniques pour mieux respirer ainsi que les bonnes postures. Il y avait des activités plus physiques telles que des cours de danse et des courses à obstacles.

Enfin, pour laisser place à la créativité, des activités telles que le coloriage de phrases positives, la peinture sur roche, une initiation aux tambours, du jardinage et du bricolage ont été proposées.

Plusieurs kiosques d’organismes de Windsor ont montré différentes activités dans le domaine du bien-être et du dépassement de soi. Il y avait notamment des scouts francophones et des entraîneurs du programme de zoothérapie canine de l’Ambulance Saint-Jean, accompagnés de leurs chiens.

« C’était une belle opportunité de se retrouver en famille et de profiter d’un moment de détente et de divertissement. Il y avait plus de 350 personnes à la Foire. Je suis touchée de voir autant de soutien de la part des familles et de la communauté. Je suis fière de notre comité organisateur pour l’excellent travail. Je souhaite que cette activité devienne une tradition annuelle », conclut Mme Moir.

Cette année, l’école Sainte-Thérèse est récipiendaire du statut Or dans le cadre du Programme de la certification écoles saines de l’Ontario Physical and Health Education Association. Ce certificat reconnaît les écoles qui font la promotion de la santé et du bien-être des élèves et des familles.

Photo (Tom Sobocan) : Des élèves en compagnie des chiens du programme de zoothérapie et leurs accompagnatrices