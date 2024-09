Olaïsha Francis

La Canadienne de 31 ans, Linda Morais, est la meilleure lutteuse dans sa catégorie de poids 68 kg et s’est classée 14e aux Jeux Olympiques. Un résultat dont la région de Windsor célèbre avec fierté la médaille de bronze que la talentueuse Franco-Ontarienne a remporté. Un défilé de 16 véhicules est passé à travers les villes de Pointe-aux-Roches et Belle Rivière ainsi que devant l’école l’Essor, dans le quartier de Tecumseh, où tout a commencé.

Lorsqu’elle était en 8e année, son père l’a initié à la lutte, puis une longue carrière s’en est suivie à son adolescence à l’école l’Essor, avec l’entraîneur-chef David Tremblay qui a transmis sa passion pour la lutte à ses élèves et dont le fils a lui aussi participé aux JO en 2012.

S’entraînant à haut niveau au Centre national d’entraînement de Montréal, Linda est suivie par ses entraîneurs dont Dave Zilberman qui la soutient depuis plus de 15 ans dans son parcours. Elle remporte plusieurs médailles pour enfin atteindre le but ultime de participer aux Jeux Olympiques.

Remportant la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 63 kg aux Jeux de la Francophonie de 2013 à Nice, Linda Morais scelle ses débuts de championnats. Elle qui avait décroché le bronze chez les 60 kg aux Championnats du monde 2016, à sa première présence aux Mondiaux dans la catégorie sénior.

Elle est sacrée championne du monde dans la catégorie des moins de 59 kg aux Championnats du monde de lutte 2019 à Noursoultan. Elle remporte la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 59 kg aux Championnats panaméricains de lutte 2021 au Guatemala.

En 2022, elle est médaillée d’argent dans la catégorie des moins de 68 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham puis médaillée de bronze dans la même catégorie aux Championnats du monde de lutte 2022 à Belgrade.

Linda Morais a obtenu son billet pour Paris 2024 au dernier Tournoi mondial de qualification olympique tenu au mois de mai 2024 à Istanbul, en Turquie, où elle a décroché la dernière place dans la catégorie de poids de 68 kg chez les femmes.

« Lorsque j’ai appris la nouvelle, c’était un moment difficile à décrire. Tellement de joie, c’était excellent et mémorable. J’ai finalement pu atteindre mon but après 15 années », s’exclame-t-elle. Linda.

Des amis et des membres de la famille se sont réunis dans sa ville d’origine pour célébrer avec elle son parcours sportif. Le défilé que M. Tremblay a organisé a d’abord longé les routes côtières jusqu’à la Marina en passant par la rue principale de Belle Rivière pour terminer au resto pub Bourbon à Tecumseh. Autour de boissons et hors-d’œuvre, la famille, les anciens entraîneurs et amis ont eu l’occasion de parler avec Linda, de la féliciter et de prendre des autoportraits.

L’athlète a fait part de son incroyable expérience aux Jeux. « Ma journée préférée a été mon dernier combat. Belle expérience malgré la défaite. Un moment très spécial, jamais ressenti dans les autres championnats. J’ai eu des frissons quand je marchais sur le tapis. Vingt-cinq personnes de ma famille sont venues m’encourager », raconte-t-elle.

Depuis son retour des JO, Linda se concentre sur de nouveaux objectifs. Elle commence sa carrière comme enseignante de lutte à l’école l’Essor où elle prendra la relève de son ancien entraîneur, David Tremblay.

Photo (Tom Sobocan) : Des amis et des membres de la famille de Linda Morais se sont réunis dans sa ville d’origine pour célébrer son parcours sportif.