Alexia Grousson

La Journée des Franco-Ontariens est célébrée le 25 septembre afin de reconnaître et de souligner la culture et l’héritage francophone en Ontario. Cette date a été choisie en raison de l’adoption du drapeau vert et blanc, le 25 septembre 1975 à Sudbury. Cette journée est l’occasion de promouvoir la langue française ainsi que de reconnaître les défis historiques et les luttes pour la préservation de cette langue au Canada.

En ce sens, divers événements, activités culturelles et célébrations sont organisés à travers la province. Pour la région de Windsor-Essex, l’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK) a organisé divers rendez-vous pour le lever du drapeau vert et blanc, le 25 septembre.

Il aura lieu le matin au parc Charles Clark Square de Windsor à 11 h ; à la municipalité de Tecumseh à 10 h et à la municipalité de Chatham-Kent à 10 h. D’autres rendez-vous ont lieu l’après-midi, au complexe aréna de Kingsville à 13 h ; au Atlas Tube center de Lakeshore à 13 h ; à la municipalité d’Essex à 13 h 30 et à la municipalité de LaSalle à 14 h.

En ce qui concerne Windsor, le départ se fera au stationnement du parc Dieppe à 10 h 30. Il sera suivi d’une marche avec tintamarre, jusqu’au parc Charles Clark Square, où débutera la cérémonie en présence des élèves des écoles francophones de la ville, du maire ou son représentant, des organismes francophones et de la communauté. Un concert du DJ TUNASI prendra le relais et jouera un remix de Mon beau drapeau ainsi que d’autres airs francophones connus. « Nous attendons 800 à 1 000 personnes pour cet événement. Tout le monde est invité à nous rejoindre, à se vêtir de vert et de blanc et à partager l’énergie qui sera au rendez-vous », commente Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO WECK.

Pour ceux qui ne peuvent pas se libérer durant une journée de semaine, l’ACFO WECK organise une soirée le 27 septembre qui débutera à 17 h, au Beach Grove Golf & Country Club de Windsor. Connue depuis plusieurs années comme Le French Part’Eh, cette soirée est une belle occasion de prolonger les festivités de la Journée des Franco-Ontariens et de se rassembler pour socialiser entre amoureux de la langue de Molière.

« Nous souhaitons que les gens se reconnectent et célèbrent avec fierté leur héritage et leur culture. Nous parlions de gala auparavant, mais nous avons changé le format pour que cela devienne plus intime telle une réunion de famille », ajoute Gisèle Dionne.

Au programme : un cocktail au bord de l’eau sous les sons de l’instrumentaliste Silas, un apéritif dînatoire suivi d’un repas composé d’une variété de légumes, de pommes de terre sautés, de riz sauvage et de poulet rôti à la sauce champignons. Un assortiment de desserts sera également offert ainsi qu’une boisson avec ou sans alcool.

Une remise de prix de reconnaissance à une personne et un organisme engagé dans la communauté et dans la francophonie, aura lieu au cours de la soirée. Également, un prix sera remis pour le concours de la maison la mieux illuminée, avec une nouveauté cette année. « Nous avons décidé d’ajouter la touche de décoration en plus de l’illumination. L’objectif est de montrer nos couleurs et notre visibilité dans la ville », conclut Gisèle Dionne.

Une cabine photo sera également disponible pour immortaliser des souvenirs. Pour réservez votre place, il suffit de vous rendre sur les réseaux sociaux de l’ACFO WECK, avant le 20 septembre.

Photo (Le Rempart) : Le levée du drapeau lors de la Journée des Franco-Ontariens de 2024 à Tecumseh.