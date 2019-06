Le conseil d’administration de l’ACFO régionale Windsor-Essex-Chatham-Kent (WECK) conviait ses membres et la communauté pour son assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi, 12 juin dernier au Serbian Centre de Windsor. Cette rencontre était suivie d’un souper et de l’AGA du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

La présidente sortante, Elisabeth Brito, a pris quelques minutes, lors du dépôt de son rapport, pour expliquer les changements apportés par le gouvernement ontarien à la Loi ontarienne sur les organisations sans but lucratif (LOSBL) qui a reçu la sanction royale le 25 octobre 2010 mais qui n’entrera pas en vigueur avant 2020.

Pourquoi? « Parce que le gouvernement avait le besoin d’amender d’autres lois et même la LOSBL elle-même (fait en novembre 2017), explique Mme Brito. Il fallait aussi développer la technologie pour appuyer les changements et la mise en oeuvre. Les intentions de la LOSBL sont, entre autres, de donner plus de pouvoir aux membres, de simplifier la vérification financière, surtout pour les petits organismes, et de faire des distinctions entre les organismes à but non lucratif qui reçoivent des fonds publics et les autres (plus d’imputabilité et de transparence) ».

Suite à ces explications, la présidente a présenté les changements proposés aux statuts et règlements de l’organisme et la résolution que l’assemblée a approuvée.

Dans le rapport d’activités de la directrice générale Gisèle Dionne, de nouvelles initiatives ont été mises sur pied au cours de la dernière année. « Nous avons proposé cette année de nouvelles initiatives telles que le Franco Zumba à l’école Sainte-Thérèse, des rencontres pour jouer à des jeux de société, la création de la Franco trousse pour les nouveaux arrivants, un jeu de salle d’évasion, un atelier de peinture Franco Art et un atelier d’humour pour des jeunes humoristes en herbe de notre région pour participer au concours humoristique LOL! Mort de rire », confirme Mme Dionne.

D’autres activités étaient de retour en 2018-2019 dont la participation d’auteurs francophones au Bookfest Windsor, les films en français au WIFF, Le French Part’eh pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens, le lever du drapeau franco-ontarien et le projet d’illumination d’édifices en vert et blanc le 25 septembre. L’ACFO a également participé activement à l’organisation de la manifestation du 1er décembre contre les compressions de Doug Ford dans les dossiers de l’université franco-ontarienne et du Commissariat aux services en français de l’Ontario, à la Table de concertation du Centre-Sud-Ouest et celle de Franco-Info, au Comité local d’immigration francophone et la mise en place de la campagne Bonjour/Welcome pour sensibiliser les gens d’affaires à promouvoir sur leur vitrine le fait qu’ils s’expriment en français.

Lors de la période d’élection des administrateurs, la majorité de ceux qui terminaient un mandat ont renouvelé leur intérêt et ont été reconduits dans leurs fonctions. Suite à l’AGA, le conseil d’administration a délégué ses responsabilités administratives à François Nono (président), Kelsey Santarossa (vice-présidente), Hussein Kawas (trésorier) et Patricia Dubé (secrétaire).

PHOTO: Le nouveau conseil d’administration de l’ACFO WECK