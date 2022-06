C’est avec grande tristesse que le journal a appris le décès de Michel Danis, le 4 juin dernier à l’âge de 74 ans. Époux de Gaétane depuis 60 ans et père de France Vaz (Juan), et Édith

Gaudry (Rock). Michel était le grand-père affectueux de Samantha (John), Sabrina (James), Brooke, et Carson, et l’arrière-grand-père de Sonny. Il manquera grandement à ses frères et sœurs, aux membres de sa famille élargie et à toute la communauté francophone de Windsor.

« Michel et Gaétane sont locataires à La Résidence Richelieu depuis plusieurs années. Michel était un ancien membre du Club Richelieu Windsor et un membre à vie du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Le couple Danis a été les DJ de la communauté francophone (Noux Deux) pendant de nombreuses années, surtout à Place Concorde à l’époque, se souvient Tom Sobocan, président du Club Richelieu. Michel et sa joie de vivre, son accueil chaleureux, son excellent sens de l’humour et sa fierté francophone vont beaucoup nous manquer. »

Il n’y aura pas de funérailles publiques. Les cendres de Michel Danis seront enterrées dans un cimetière au Québec où d’autres membres de leur famille sont enterrés. En signe de sympathie, des dons peuvent être faits au Windsor Cardiac Centre. Les condoléances en ligne et les souvenirs peuvent être partagés avec la famille à www.simplechoicecremation.ca. Au nom de toute l’équipe du journal Le Rempart, nos plus sincères condoléances à la famille Danis.

Photo (Tom Sobocan):

Cette photo a été prise en août 2021 à la Résidence Richelieu. De gauche à droite : Michel Danis, son épouse Gaétane et Tom Sobocan.