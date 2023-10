Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a tenu sa 32e assemblée générale annuelle (AGA) de façon hybride, le 27 septembre, et Paul Lachance a présidé la rencontre.

André Gagnon, président du CCFWEK, a d’abord souhaité la bienvenue aux 52 participants, puis a demandé un moment de silence pour honorer ceux qui sont décédés et ceux qui ne pouvaient être présents à cause de problèmes de santé.

« Nous voici réunis pour célébrer notre identité et nos réussites dans la communauté. Nous avons surmonté plusieurs obstacles durant les dernières années : la pandémie et le grand déménagement qui a permis de rassembler nos organisations francophones communautaires. Maintenant que tout cela est officiellement derrière nous, la programmation culturelle et sociale a pris un bon air d’aller. Nos festivals, nos spectacles et nos camps d’été ont tous été de grands succès grâce à notre équipe administrative qui travaille toujours fort afin de s’assurer que l’activité en question soit mémorable », dit-il dans son rapport.

Puis Didier Marotte, directeur général du CCFWEK, a présenté le rapport financier. « Les états financiers 2022-2023 démontrent une stabilité dans les sources diversifiées de revenus et un contrôle budgétaire exemplaire qui nous positionnent très bien. Nos opérations montrent une croissance dans les offres de services et de programmation. Durant l’année, nous avons introduit plusieurs nouvelles initiatives telles que la bibliothèque francophone, le FrancoLab et des activités de collectes de biens pour aider les familles dans le besoin. Nos camps d’été sont populaires et donc indispensables aux familles francophones. Nous pouvons être fiers », insiste le directeur général.

Le conseil d’administration de l’organisme se compose de sept membres, dont trois postes étaient à pourvoir. Il n’y a pas eu d’élection, car il n’y avait que trois candidatures. Les membres élus par acclamation sont Nicole Germain, Emmanuel Chayer et Johanne Gagnon. Cette dernière succédera à Céline Vachon.

Pour conclure l’assemblée, un souper a été servi et, pour ne pas déroger à la tradition, M. Marotte avait préparé un pouding chômeur et une tarte aux pacanes.

« Je suis très satisfait du rapport de la dernière année. Je suis impressionné par le nombre d’activités qui ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Le bilan de cette soirée est vraiment positif », conclut Didier Marotte qui prendra sa retraite le 31 mars 2024.

Photo (Tom Sobocan) : Didier Marotte et les participants ont partagé un repas après l’assemblée.