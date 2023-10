Alexia Grousson

Le 23 septembre, le Centre pour les enfants et la famille On y va de Pain Court, qui fait partie de Chatham-Kent EarlyOn Child Care and Early Years, a organisé une journée Franco-fun au parc Centenaire.

Un des objectifs de cette activité était d’offrir aux familles une occasion de célébrer le Jour des Franco-Ontariens avec la communauté et surtout avec les plus jeunes. Cela a permis de leur faire découvrir l’importance de cet événement et les raisons de sa célébration.

Les jeunes ont donc pu apprendre tout en s’amusant. En effet, plusieurs activités variées ont été organisées pour les familles et les divers partenaires : un concert offert par Beebo, un musicien de Windsor, au cours duquel les enfants ont dansé et ont accompagné le musicien avec des instruments ou rubans mis à leur disposition.

Il y avait également plusieurs aires de jeu : des courses à obstacle, de la peinture, des chasses au trésor, des bacs sensoriels et autres activités basées sur le thème de la francophonie, avec des objets vert et blanc. Il y avait également un kiosque de collations.

De plus, les participants ont reçu la visite de Mme Bobo, vedette du Conseil scolaire catholique Providence, à l’origine de l’initiative du programme Mini-départ. Ce dernier consiste en des séances pour les jeunes enfants qui vont débuter la maternelle afin de faciliter la transition maison-école. Mme Bobo et les autres partenaires présents (Services de garde Tilbury Tots et Heartwork, Workforce and Retention) ont fait la promotion des services de garde par le biais des kiosques installés sur le site.

« Nous avons eu que des commentaires positifs concernant cette journée. Nous n’avons pas beaucoup d’événements organisés en français alors nous sommes vraiment heureux quand nous arrivons à en planifier ou participer à une telle activité », explique Krystal Michaud, agente de liaison des services de la petite enfance au Csc Providence.

« Célébrer le Jour des Franco-Ontariens avec la communauté est un moment particulier. L’inculquer aux plus jeunes est capital pour qu’ils comprennent que le français se parle et se vit aussi à l’extérieur de l’école. Il faut fêter notre identité et notre culture avec fierté. C’est un héritage que l’on doit transmettre aux futures générations dès maintenant. Nous sommes aussi heureux de pouvoir montrer notre profession et faire la promotion des services de garde. Nous cherchons toujours à recruter du personnel par le biais de notre présentation », ajoute Rachelle Morissette, coordonnatrice de la petite enfance au Csc Providence.

Photos (courtoisie) : Les enfants s’amusent en écoutant la musique de Beebo.