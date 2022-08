La Grosse Pointe Academy, anciennement nommée Académie du Sacré-Cœur, est une école privée située à Grosse Pointe Farms au Michigan. Les bâtiments du campus ont été désignés par le Michigan State Historic Site en 1977 et inscrits sur le registre national des lieux historiques en 1987.



Le vendredi 12 août, pour appuyer la Grosse Pointe Historical Society (GPHS) et préserver le patrimoine francophone des lieux, une collecte de fonds a eu lieu au campus de la Grosse Pointe Academy. Cette date marque également le jour où les colons français ont baptisé le lac devant Grosse Pointe, « lac Sainte-Claire ». C’est d’ailleurs ce qui justifie le nom de l’événement : « Le nom du lac, une célébration du baptême de 1679 du lac Sainte-Claire ».



À l’origine, cet endroit était une ferme de rubans française allant du lac Sainte-Claire à Ridge Road. En 1867, la Société du Sacré-Cœur, un ordre de religieuses cloîtrées, a obtenu la propriété et, l’année suivante, une petite école publique y a été construite.

En 1885, les religieuses ont planifié la construction d’un pensionnat pour les jeunes filles qui enseignaient aux élèves sur la propriété. L’école a été construite en 1887 le long de la propriété séparant l’académie de Saint-Paul, afin que les religieuses puissent entrer dans le bâtiment depuis l’intérieur de la propriété, et les élèves pouvaient y accéder depuis le stationnement de Saint-Paul. En 1899, la chapelle a été ajoutée.



Reconnaissant le besoin de plus d’espace, à la fin des années 1920, les sœurs ont vendu la partie de la ferme au-delà du boulevard Grosse Pointe et utilisé les profits pour construire un bâtiment destiné à l’enseignement et rénover la chapelle. En 1969, elles ont cédé la propriété à un conseil d’administration laïque, qui a poursuivi la mission éducative originale sous le nom de Grosse Pointe Academy, une école mixte.



La GPHS a été créée en 1945 pour préserver le riche héritage patrimonial de Grosse Pointe et le partager avec la communauté. L’organisme vise à rendre l’historique de la région accessible à tous. Par le biais de divers programmes, installations et activités, l’organisme fait revivre l’histoire, protège les artéfacts, amasse et transmet les anecdotes historiques de l’endroit.