La Semaine nationale de l’action bénévole a eu lieu du 18 au 24 avril sous le thème La valeur de chacun, la force du nombre. Le Bureau du secrétaire du gouverneur général en a profité pour reconnaître la contribution de 141 personnes qui ont reçu, au cours des derniers mois, la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Cette distinction rend hommage aux personnes qui, selon le Bureau du gouverneur général, « ont leur communauté à cœur et qui s’y dévouent corps et âme de manière importante, soutenue et non rémunérée. Par leurs efforts, ces personnes ont laissé leur marque dans des domaines aussi variés que les arts, les sports organisés, les programmes pour les jeunes, les organisations communautaires et les œuvres sociales. Leurs accomplissements englobent les collectes de fonds importantes et à long terme ou l’engagement de toute une vie au service d’organisations communautaires. »

Joanne Zuk de Windsor fait partie des 141 récipiendaires choisis partout au pays, et est la seule de la région de Windsor-Essex et Chatham-Kent. Depuis 2007, Mme Zuk aide les membres des communautés vulnérables à remplir leurs déclarations de revenus par l’intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt offert par l’organisme Services à la famille Windsor-Essex (SFWE).

Elle aide les clients à remplir les formulaires de demande de prestations fiscales pour enfants et de remboursement d’impôt, et fait tout son possible pour s’assurer qu’ils reçoivent leurs prestations en produisant parfois des déclarations couvrant plusieurs années à la fois.

« Félicitations à Joanne pour avoir mérité cette Médaille, la plus haute distinction pour services bénévoles accordée à une personne dans le cadre du Régime canadien de distinctions honorifiques, indique Judy Lund, directrice générale des SFWE. Elle a été une bénévole au sein de notre clinique d’impôt durant plus de 10 ans et a aidé des milliers de résidents du comté de Windsor-Essex à remplir leurs déclarations de revenus.

« Notre clinique fonctionne uniquement grâce au bénévolat, est ouverte toute l’année et existe pour venir en aide aux personnes, familles et nouveaux arrivants à faible revenu afin qu’ils reçoivent des bénéfices du gouvernement. Merci Joanne pour tout ce que tu as fait pour aider ces gens à recevoir des revenus si importants pour leur survie. »

D’ailleurs, cette clinique offre également des services en français pour les personnes qui ont besoin d’aide à remplir leur déclaration de revenus ou autres documents officiels. Consultez ce lien pour ce service : https://fswe.ca/services-de-soutien-2/?lang=fr#Income%20Tax.

PHOTO – Joanne Zuk (à droite), accompagnée de Joyce Zuk, directrice générale aux SFWE