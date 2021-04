Le 19 avril, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland a déposé son budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Mme Freeland mise sur la relance d’une économie grandement affectée par la COVID-19, et son budget est un investissement majeur pour sortir de la récession et accorder la priorité aux gens, à la création d’emplois et aux entreprises.

« Ce budget est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse, explique-t-elle.

Le budget propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu’à l’automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois. Ce plan met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d’emplois d’ici la fin de l’année. »

Le budget propose des investissements de 101,4 milliards $ sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada.

Plus près de Windsor, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Mona Fortier, a présenté les grandes lignes du budget, le 21 avril, aux membres de la Chambre de commerce de la ville en mode virtuel.

« Ce budget est un plan ambitieux centré sur deux objectifs principaux, soit vaincre la COVID-19 et jeter les bases pour une forte relance économique, explique Mme Fortier au journal Le Rempart.

« J’étais venue à Windsor pour une consultation pré-budgétaire avec les représentants politiques et d’entreprises de la région en février dernier ainsi qu’en janvier 2020. Des rencontres fructueuses qui nous ont permis d’inclure dans le budget des mesures pour répondre à certains besoins au niveau local. »

Elle parle ici des investissements prévus dans le budget pour prolonger la subvention salariale d’urgence du Canada pour aider les entreprises à défrayer les coûts du loyer et de confinement. Et pour le secteur du tourisme très touché par la pandémie, un financement d’un milliard de dollars aidera les entreprises touristiques à se rétablir, et viendra appuyer les festivals et événements culturels qui offrent de nombreux emplois dans la région du Sud-Ouest.

« En réduisant aussi les frais de garde d’enfants pour les parents en vue de ramener les frais de services de garde réglementés à 10 $ par jour en moyenne au cours des cinq prochaines années, nous aidons les parents et surtout les femmes à retourner éventuellement sur le marché du travail, indique fièrement la ministre. Nous avons pris une approche fiscale prudente. Je suis très fière de notre budget qui sortira 100 000 Canadiens de la pauvreté grâce à la bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et l’établissement du salaire minimum fédéral à 15 $. »

Pour ce qui est des organismes représentant la communauté franco-ontarienne, la majorité semble satisfaite des efforts du fédéral. « La Fédération des aînés et des retraités franco-ontariens (FARFO) applaudit les mesures incluses dans le budget pour mener à bien la lutte contre le COVID-19 qui a affecté les personnes aînées de manière disproportionnée.

« Nous accueillons avec enthousiasme les investissements supplémentaires dans le logement abordable et l’initiative Bien vieillir chez soi. Nous savons que le fait de garder les personnes aînées chez elles aussi longtemps que possible et aussi longtemps qu’elles le veulent, réduit la fréquence de l’utilisation des soins intensifs et des soins de longue durée.

« Le respect de l’engagement d’augmenter les paiements de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de plus de 75 ans et d’indexer les paiements à l’inflation aidera également plus de personnes aînées à maintenir le cap sur l’augmentation des coûts de la vie », indique la FARFO par voie de communiqué.

La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) a salué les investissements et initiatives proposés par le gouvernement qui visent les jeunes d’expressions françaises en contexte de minorité linguistique. « Lors des consultations pré-budgétaires en février 2021 où la FJCF avait rencontré Mona Fortier, de nombreuses recommandations lui furent transmises et certaines furent appliquées dans ce budget, confirme la présidente de l’organisme, Sue Duguay.

« Les jeunes ont été largement affectés par la pandémie et nous reconnaissons l’effort du gouvernement fédéral d’adresser ces enjeux dans le budget 2021. La FJCF salue également les investissements prévus pour contribuer à la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire, notamment par des investissements au niveau de l’éducation postsecondaire en français et la modernisation de la Loi sur les langues officielles. »

Le Conseil de coopération de l’Ontario (CCO) est quant à lui satisfait de la place laissée aux mesures pour le développement des communautés autochtones au Canada, et celles visant les communautés en quête d’équité. « Cette pandémie impacte durement tous les Canadiens, et plus durement encore les personnes en situation précaire ou les communautés marginalisées. Le CCO défend l’idée que le modèle coopératif peut être pourvoyeur de solutions, y compris pour l’intégration économique de tous. En termes d’équité, les annonces favorisant la participation économique des femmes sont de bon augure », indique l’organisme. Pour tous les détails du budget 2021, ou pour le télécharger, consultez le www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html.

PHOTO – Mona Fortier