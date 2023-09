Alexia Grousson

Pour célébrer le début de l’année scolaire, Épelle-moi Canada (ÉMC) a organisé une kermesse au Collège Boréal, le samedi 26 août.

« Avec cette fête en plein air, nous avons voulu rassembler les jeunes francophones et francophiles de la région. Nous avons eu beaucoup de participation. Nous voulions reconnecter les jeunes avec la communauté par le biais de diverses activités. La kermesse nous paraissait être une bonne occasion pour les rassembler avant la rentrée », explique Guy Hopogap, vice-président du secteur Windsor-Essex de l’organisme.

Les activités étaient regroupées en trois catégories. La partie éducative comprenait des débats sur différents thèmes, des devinettes et, bien entendu pour faire honneur à son nom, des jeux de mots et de lettres. Le côté artistique proposait de la peinture sur visage par des bénévoles, des coloriages et un concours de sculptures faites avec de la pâte à modeler.

Enfin, divers jeux tels que la chaise musicale et la course en sacs ont eu lieu et plusieurs sports ont été mis à l’honneur (volleyball, basketball et soccer).

Il y avait des kiosques de nourriture pour ravitailler les participants. Également, une tombola a eu lieu au profit d’ÉMC avec, comme prix, des fournitures scolaires. Lors de cette journée, 20 % de rabais a été offert pour toutes les inscriptions aux activités d’ÉMC pour l’année 2023-2024.

« Nous espérons que ces festivités ont permis à tous de passer du bon temps entre amis et en famille. Nous avons pu reconnecter avec la communauté, nous mobiliser, nous amuser tout en assurant la promotion de notre langue française. Quelle belle façon de clôturer l’été! Nous sommes maintenant prêts pour commencer une nouvelle année », conclut M. Hopogap.

Photo (ÉMC) : Les bénévoles pour la peinture sur visage